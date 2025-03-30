«الداخلية».. جاهزية تامة لأمن وسلامة المجتمع في العيد

نفذت وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة بالدولة، خططها في تأمين إجازة عيد الفطر، والموضوعة لتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة، وتعزيز انسيابية المرور بالطرق في الدولة.

وزار مدير عام العمليات المركزية الاتحادية، العميد عبدالعزيز الأحمد، غرفة العمليات بالوزارة، مع الضباط المناوبين، متفقداً سير العمل والجاهزية، والوقوف على حالة الاستعداد بشكل عام، حيث شملت الخطة المعدة بالتنسيق مع الشركاء، تأمين المساجد والمصليات الكبرى أثناء صلاة العيد، وزيادة الدوريات المرورية في الطرق الرئيسة والأسواق والمراكز التجارية.

ودعت الوزارة الجمهور الكريم إلى التزام القوانين المرورية، واشتراطات السلامة والوقاية والحماية المدنية، وعدم السماح للأطفال باستخدام الألعاب النارية، والانتباه للأبناء لاسيما بالقرب من المسابح والشواطئ، داعية إلى عدم التردد في الإبلاغ عن الحالات الطارئة عبر الاتصال برقم العمليات (999) في أي وقت.