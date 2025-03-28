«إسعاف دبي»: الإعياء والإجهاد.. الأكثر شيوعاً خلال رمضان

أفادت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بأن أكثر الحالات الطارئة شيوعاً التي تعاملت معها فرق الإسعاف، منذ بداية شهر رمضان المبارك، حالات الإعياء العام الناتجة عن الصيام والإجهاد، خصوصاً خلال ساعات ما قبل الإفطار.

وقالت في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» إن عدد البلاغات الإسعافية التي تلقتها من الجمهور شهد زيادة طفيفة، مقارنة بالسنوات السابقة خلال الفترة نفسها (شهر رمضان)، ويُعزى ذلك إلى النمو والزيادة السكانية التي تشهدها إمارة دبي.

وأضافت أن معظم البلاغات تركز على أوقات ما قبل الإفطار والفترة المسائية، مؤكدة استمرار جاهزيتها على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية، داعية الجمهور إلى الالتزام بالإرشادات الصحية والقيادة الآمنة حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

وأشارت إلى أن من أبرز الأخطاء التي قد يرتكبها الصائمون خلال شهر رمضان، خصوصاً أصحاب الأمراض المزمنة، عدم الالتزام بتعليمات الطبيب المعالج في ما يخص مواعيد تناول الأدوية وتنظيم جرعات العلاج بما يتناسب مع حالاتهم الصحية والصيام، ما قد يؤدي إلى تدهور حالاتهم واحتياجهم للتدخل الإسعافي، لافتة إلى أن فئة أصحاب الأمراض المزمنة تعد من أكثر الفئات عرضة للحالات الطارئة خلال فترة الصيام، مثل مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، خصوصاً عند عدم الالتزام بالخطة العلاجية أو إهمال مواعيد تناول الأدوية.

وأوضحت أن فرق الإسعاف لم تواجه أي تحديات أو مفاجآت غير متوقعة خلال شهر رمضان، نتيجة تجهيز الفرق الإسعافية بشكل كامل للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والمتوقعة، ويعود ذلك إلى جاهزية الطواقم، وكفاءة خطط التوزيع والتمركز التي تم وضعها مسبقاً، ما مكّنها من التعامل مع جميع البلاغات بكفاءة عالية، ودون أي تأثير على سير العمل، مؤكدة أن الفرق الإسعافية دائماً على استعداد لمواجهة أي تطورات أو مستجدات ميدانية، مع الحرص على توزيع الموارد والإمكانات بشكل مرن وفعال، لضمان تقديم أفضل الخدمات الإسعافية على مدار الساعة.

وأكدت أن الطاقم الإسعافي يوجد في نقاط التمركز الإسعافية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويتم تعزيز عدد سيارات الإسعاف خلال أوقات الذروة، لتغطية البلاغات المتوقعة خلال شهر رمضان، وضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

ودعت الجمهور، خصوصاً أصحاب الأمراض المزمنة، إلى الالتزام بتعليمات الأطباء، وتنظيم العلاج بما يتناسب مع ساعات الصيام، لتفادي أي مضاعفات صحية، وأهمية تجنب الإفراط في تناول الطعام عند الإفطار، لما له من تأثير سلبي قد يؤدي إلى اضطراب أو تعب في المعدة وصعوبة الهضم.

وشددت على ضرورة الحفاظ على الترطيب الجيد خلال ساعات الإفطار، وتجنب التعرض المباشر والمفرط لأشعة الشمس أو ممارسة الأنشطة البدنية الشاقة أثناء فترة الصيام، حفاظاً على الصحة العامة، والوقاية من الإجهاد أو الجفاف.