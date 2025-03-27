خيمة «إفطار صائم» تستقبل مئات المسافرين عبر منفذ حتا

في مبادرة إنسانية تعكس روح العطاء والتلاحم المجتمعي في شهر رمضان المبارك، وبرعاية كريمة من سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، أُقيمت خيمة إفطار صائم في منفذ حتا الحدودي لخدمة العابرين الصائمين، حيث وجّه سموه بتوفير كل الاحتياجات اللازمة لضمان راحة الصائمين وتلبية متطلباتهم أثناء عبورهم عبر المنفذ.

تأتي هذه المبادرة في إطار حرص سموّه على تعزيز القيم الإنسانية، والتأكيد على أهمية التكافل والتراحم المجتمعي خلال الشهر الفضيل، إضافة إلى تجسيد الصورة الحضارية والإنسانية لإمارة دبي كنموذج استثنائي في تقديم الدعم والرعاية للعابرين عبر المنفذ، ما يعكس القيم الأصيلة للإمارة، ويبرز حرصها الدائم على راحة وخدمة كل زوارها وقاصديها من مختلف الجنسيات والثقافات.

وقد تم تجهيز خيمة الإفطار بكل المستلزمات الضرورية، مع توفير وجبات إفطار صائم متكاملة يومياً للصائمين العابرين للمنفذ، من خلال وجود فريق عمل متكامل يشرف على تنظيم الخدمات المقدمة للمسافرين، وسائقي الشاحنات والعائلات العابرة للمنفذ وقت الإفطار، مع مراعاة الخصوصية وتوفير أجواء رمضانية مريحة للمسافرين، وذلك بالشراكة والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين: مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، وجمارك دبي، وشرطة دبي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وجمعية دبي الخيرية.

وتستقبل الخيمة يومياً مئات الصائمين طوال شهر رمضان المبارك، وتعكس رؤية القيادة الرشيدة في تقديم الدعم والمساندة لكل فئات المجتمع، وترسيخ معاني التكافل المجتمعي والتعاون بين أبناء المجتمع من المواطنين والمقيمين والزائرين على حد سواء.

من جانبهم، عبّر مسافرون عن بالغ شكرهم وتقديرهم لهذه المبادرة الكريمة التي أسهمت في تسهيل رحلتهم، وتخفيف عناء السفر عنهم خلال شهر رمضان المبارك، كما أشادوا بحسن التنظيم وجودة الخدمات التي عكست الصورة المشرقة لدولة الإمارات وشعبها الكريم.