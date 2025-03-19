حمدان بن محمد: زايد أبونا أثمر غرسه الطيب في مشارق الأرض ومغاربها

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أثمر غرسه الطيب وما يزال مشاريع خير ونماء ومحبة في مشارق الأرض ومغاربها.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الـ 19 من رمضان بيوم زايد للعمل الإنساني ... زايد الخير والعطاء ... زايد أبونا ومؤسس دولتنا".

وتابع سموه قائلا: " أثمر غرسه الطيب وما يزال مشاريع خير ونماء ومحبة في مشارق الأرض ومغاربها ... رحمك الله يا زايد، وجعل ما قدمت من خير وما زرعته من قيم في ميزان حسناتك".