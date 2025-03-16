83.6 مليون درهم حصيلة «أنبل رقم» لدعم «وقف الأب»

جمع مزاد «أنبل رقم» الخيري للأرقام المميزة الذي جرى مساء أمس، في دبي، 83 مليوناً و677 ألف درهم، سيتم استثمارها بالكامل للمساهمة في تحقيق مستهدفات حملة «وقف الأب» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تزامناً مع شهر رمضان الفضيل، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

وشهد المزاد الذي جرى في فندق أرماني دبي في برج خليفة، ونظمته مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، بالتعاون مع «الإمارات للمزادات» بدعم من هيئة الطرق والمواصلات بدبي، و«إي آند الإمارات»، وشركة «دو»، بيع 25 رقماً مميزاً، منها خمسة أرقام مميزة للوحات المركبات تابعة لــ«طرق دبي»، و10 أرقام هاتفية لـ«إي آند الإمارات»، و10 أرقام لشركة «دو».

ويذهب ريع المزاد لصالح حملة «وقف الأب»، لدعم المنظومة الصحية في المجتمعات الأقل حظاً وتطوير المستشفيات، وزيادة طاقتها الاستيعابية، وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة، وتأمين الأدوية والعلاجات اللازمة، وتأهيل غرف العمليات ودعم كفاءة الكوادر الطبية.

وسجلت المزايدات الخيرية على الأرقام المميزة للوحات المركبات حصيلة إجمالية بلغت 75 مليوناً و900 ألف درهم، والأرقام المقدمة من «إي آند الإمارات» أربعة ملايين و732 ألف درهم، والأرقام المقدمة من «دو» ثلاثة ملايين و45 ألف درهم.

وجاءت هذه القيمة الإجمالية للمزاد من خلال مشاركة عدد من رجال الأعمال ورواد العمل الخيري والإنساني وأصحاب الأيادي البيضاء، لدعم أهداف حملة «وقف الأب» التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وتسعى إلى تكريم الآباء، من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده في الحملة، وترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، وتطوير مفهوم الوقف الخيري.

وحقق رقم اللوحة DD 5 مبلغ 35 مليون درهم، ورقم اللوحة DD 12 قيمة 12 مليوناً و800 ألف درهم، ورقم اللوحة DD 15 مبلغ تسعة ملايين و200 ألف درهم، وتم بيع رقم اللوحة DD 24 بستة ملايين و300 ألف درهم، ورقم اللوحة DD 77 بـ12 مليوناً و600 ألف درهم.

وحققت أرقام الهواتف المتحركة المقدمة من «إي آند الإمارات» 900 ألف درهم لرقم 0500777777، و740 ألف درهم لرقم 0500999999، ومليون و600 ألف درهم لرقم 0565000000، و310 آلاف درهم لرقم 0565500000، و180 ألف درهم لرقم 0565555553، و182 ألف درهم لرقم 0569222222، و220 ألف درهم لرقم 0543444444، و135 ألف درهم لرقم 0545555557، و270 ألف درهم لرقم 0547700000، و195 ألف درهم لرقم 0548888884.

فيما حققت أرقام الهواتف المتحركة المقدمة من «دو» 210 آلاف درهم لرقم 0584444440، و135 ألف درهم لرقم 0584444441، و135 ألف درهم لرقم 0584444442، و125 ألف درهم لرقم 0584444443، ومليوناً و700 ألف درهم لرقم 0584444444، و130 ألف درهم لرقم 0584444445، و125 ألف درهم لرقم 0584444446، و125 ألف درهم لرقم 0584444447، و250 ألف درهم لرقم 0584444448، و110 آلاف درهم لرقم 0584444449.

وإضافة إلى مزاد «أنبل رقم» الخيري في دبي، يستمر مزاد «أنبل رقم» الخيري الإلكتروني لمركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل» التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، على 444 رقماً مميزاً للوحات المركبات عبر تطبيق «الإمارات للمزادات»، ويغلق يومي 16 و17 مارس الجاري.

ويأتي مزاد «أنبل رقم» الخيري إلى جانب ست قنوات رئيسة للمساهمة في حملة «وقف الأب»، وهي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة FathersFund.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (IBAN Number: AE020340003518492868201) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

«بن غاطي» يشارك بـ 44.2 مليون درهم

شارك رئيس مجلس إدارة شركة «بن غاطي القابضة»، محمد بن غاطي، في مزاد «أنبل رقم» الخيري للأرقام المميزة الذي جرى مساء أمس في دبي، بإجمالي بلغ 44.2 مليون درهم.

وجاءت حصيلة مشاركة محمد بن غاطي من خلال شرائه رقم اللوحة DD 5 بمبلغ 35 مليون درهم، ورقم اللوحة DD 15 بمبلغ تسعة ملايين و200 ألف درهم، أثناء المزاد.

وأكد محمد بن غاطي أن المشاركة في مزاد «أنبل رقم» الخيري، تجسد الحرص على دعم المستهدفات النبيلة لحملة «وقف الأب»، وإيصال رسالة الخير الإماراتية إلى مختلف أنحاء العالم، والمساهمة في الارتقاء بواقع المجتمعات الأقل حظاً، وتمكين أفرادها من الحصول على الرعاية الصحية المستدامة. وقال: «مزاد (أنبل رقم) يمثل فرصة استثنائية لدعم هذه الحملة الرمضانية الوقفية المباركة، وتكريم جميع الآباء في دولة الإمارات، وسيبقى مجتمع الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى في البذل والعطاء».