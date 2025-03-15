حامد بن زايد يشهد الجلسة الرمضانية الثانية لمجلس محمد بن زايد

شهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، الجلسة الرمضانية الثانية التي نظمها مجلس محمد بن زايد، تحت عنوان «عقلية التعلم: فتح آفاق الابتكار للمستقبل».

وتناولت خبيرة تعلم استراتيجية ومؤسسة شبكتي «هابت أوف إمبروفمنت» و«سكولدو» ومؤسسة «ليرنينغ مايندست»، المتحدثة كاتيا شيبرهاين، أهمية بناء بيئة للتعليم المستمر، بحيث يضيف فيها الابتكار قيمة للجميع، وتمكّن الأفراد والمجتمعات من التطور ومواكبة التغييرات، إضافة إلى تسليطها الضوء على المهارات الإنسانية الأساسية التي ينبغي توافرها للتعامل مع التغيير، وأهمها الفضول العلمي والمرونة والخيال وأثرها في بناء مستقبل يكون فيه التعلم شاملاً وبلا حدود.

وقالت: «عندما يصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً من حياتنا سنتمكن من تحقيق أهدافنا في المؤسسات والتعليم»، ودعت إلى تطوير قيادات تحويلية تتبنّى هذه الرؤية للإسهام في تعزيز العقليات التعليمية، وسد الفجوة بين الأجيال.

كما ركزت الجلسة على أهمية تشجيع القادة على إعادة الاتصال بالمهارات الإنسانية الأساسية للتعامل مع التغيير، والاستلهام من الطريقة التي يتعلم بها الأطفال والشباب.

وأشادت برؤية الإمارات الاستباقية بالاستثمار في التكنولوجيا للنهوض بالتعليم الذي يتمحور حول الإنسان، وتعزيز مفهوم التعلم مدى الحياة.

وأكدت ضرورة جعل التعلم والتكنولوجيا جزءاً من استراتيجية المؤسسات والمجتمعات لخلق أنظمة تعليمية مستدامة، تعزز قوة المجتمعات وقدرتها على تحقيق التقدم والازدهار وبناء مستقبل أفضل.

وشارك في الجلسة التي عقدت بمقر المجلس في جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، يعقوب الزعابي، وعميد تنفيذي كليات التقنية العليا في أبوظبي، الدكتور ليو كيت، وأخصائية علم نفس تربوي في عيادات فالنس في دبي، راما كنج، فيما أدارت الجلسة مريم أحمد حسني رئيسة قسم المواكبة والابتكار في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.