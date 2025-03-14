أمام محمد بن راشد.. 8 قضاة جدد في محاكم دبي يؤدون اليمين القانونية

أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أدى ثمانية قضاة جدد في محاكم دبي اليمين القانونية في مجلس الشندغة بدبي.

وتمنّى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التوفيق للقضاة الجدد في القيام بمهامهم ورسالتهم على الوجه الأكمل، داعياً إياهم أن يكونوا مثالاً للنزاهة والمسؤولية، وأن يبذلوا قصارى جهدهم في ترسيخ مفاهيم إقامة العدل وإنفاذ القانون، بما يسهم في ضمان حقوق جميع أفراد المجتمع، مع الحفاظ على الضوابط التي تضمن للإنسان كرامته.

من جانبهم، أعرب القضاة الجدد في محاكم دبي عن اعتزازهم بالثقة الغالية التي أولاهم إياها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكدين التزامهم بالعمل على تأكيد سيادة القانون وترسيخ مبدأ العدالة.

وقد أدى اليمين القانونية القضاة: أشرف محمد أنور محمد إبراهيم، وأحمد عبدالقوي أحمد سلامة، وهاني عبدالغفار محمد السعيد، ومحمد عبدالوهاب أبا زيد أحمد، ويوسف عبدالفتاح محمد خليل، وأحمد علي حافظ بيومي، وعلي عباس أحمد عبدربه، وجعفر محمد عبدالقادر الصرايرة، على أن يقوموا بعملهم بأمانة وصدق، بما يسهم في ترسيخ دعائم بيئة قانونية عادلة وموثوق بها.

حضر أداء اليمين القانونية الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، والدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي في دبي.