عجمان تطبّق الدفع اللاتلامسي في «النقل العام»

أعلنت هيئة النقل في عجمان بدء تطبيق منظومة الدفع المفتوح واللاتلامسي في حافلات النقل العام، في خطوة متقدمة نحو تطوير قطاع النقل الذكي وتعزيز كفاءة الخدمات، لتصبح الهيئة الجهة الأولى على مستوى الدولة التي تطبق هذه التقنية.

وتتيح المنظومة للركاب إجراء عمليات الدفع بسهولة وأمان، باستخدام البطاقات البنكية ووسائل الدفع الذكية، مثل «آبل باي»، و«غوغل باي»، وحتى أجهزة الدفع القابلة للارتداء مثل الساعات الذكية، ما يسهم في تسهيل عملية التنقل وتحسين تجربة المستخدمين.

وأكدت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أنه تم، حتى الآن، تركيب أجهزة دفع ذكي على جميع حافلات النقل العام، حيث تم تفعيل الخدمة في الخطوط الداخلية، مع خطة لتوسيع نطاقها لتشمل الخطوط الخارجية خلال الفترة المقبلة، كما تم أيضاً تطوير تطبيق «مسار ترافيل» الذكي، الذي سيمكّن الركاب من الاستفادة منه في تخطيط رحلاتهم، وتتبع مواقع الحافلات في الوقت الفعلي، وربط بطاقاتهم المصرفية، والاطلاع على سجل رحلاتهم، وهذا ما يعزز تجربة النقل العام ويدعم التحول الرقمي في الإمارة.

ويشمل المشروع نظاماً متطوراً لاحتساب التعرفة وفقاً للمناطق ومحطات التوقف، ويوفر مراقبة كاملة لجميع المعاملات ويصدر تقارير أداء النظام والتقارير الإدارية والتشغيلية، بما في ذلك تقارير الإيرادات والتقارير المالية.