رئيس الدولة يبحث مع الرئيس الصومالي تعزيز التعاون

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، حسن شيخ محمود، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وتبادل سموه والرئيس الصومالي - خلال اللقاء الذي جرى بقصر البطين في أبوظبي - التهاني والتمنيات بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلين المولى، عز وجل، أن يعيده على البلدين وشعبيهما بالخير والبركة والازدهار.

وبحث صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس الصومالي العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، خصوصاً في ما يتعلق بجهود تحقيق التنمية والاستقرار في الصومال الشقيق.

وأشاد الرئيس حسن شيخ محمود، في هذا السياق، بدور دولة الإمارات ودعمها المتواصل لجمهورية الصومال في شتى المجالات، خصوصاً دعم الجهود التنموية لتحقيق تطلعات شعبها نحو التنمية والاستقرار والازدهار.

حضر مجلس قصر البطين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والمواطنين.