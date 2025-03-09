تكريم الفائزين بمسابقة راشد بن محمد للقرآن الكريم لطلبة المدارس

برعاية كريمة من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وبحضور سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، كرّمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي متمثلة في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، 120 طالباً وطالبة من الفائزين في مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم للقرآن الكريم، لطلبة المدارس بدبي في دورتها الأولى للعام الدراسي 2024-2025.

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي أقيم في جامعة زايد، أمس، بحضور مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، أحمد درويش المهيري، ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عائشة عبدالله ميران، وممثلين عن المدارس المشاركة وأولياء أمور الطلبة.

وتهدف مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم للقرآن الكريم لطلبة المدارس في دبي، إلى تعزيز حفظ وتلاوة القرآن الكريم وتعليم متونه العلمية وتجويده لجميع المراحل العمرية في المدارس. وتندرج المسابقة ضمن مبادرة «غراس الخير»، التي تسعى للإسهام في تنشئة جيل متمسك بمبادئه الإسلامية ولغته العربية وهويته الوطنية، وتوفير بيئة تنافسية تشجع الطلاب على التميز في مجال حفظ وتلاوة القرآن الكريم.

وبهذه المناسبة، قال مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أحمد درويش المهيري: «تعد هذه المسابقة ثمرة جديدة لاتفاقية التوأمة بين دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، من أجل غرس القيم الإسلامية واللغة العربية لدى أبنائنا طلبة المدارس. نهنئ جميع الطلبة المشاركين في المسابقة وزملائهم من الطلبة الفائزين بها، الذين خاضوا جميعاً تنافساً إيجابياً في مختلف مراحل تصفياتها، ما يعكس دور هذه المسابقة في تعزيز الجهود المتعلقة بالحفاظ على كتاب الله، وتعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية، بمشاركة إيجابية من معلمي المدارس والقائمين عليها في مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه، وهي جهود تشكل حافزاً ملهماً لتوفير بيئة تنافسية تشجع الطلاب على التميز في مجال حفظ وتلاوة القرآن الكريم».

وشهدت المسابقة مشاركة 1104 طلاب وطالبات يمثلون 32 مدرسة خاصة تطبق مناهج تعليمية متنوعة في دبي، ما يعكس الإقبال الواسع على المسابقة، كما تُظهر مشاركات الطلبة تنوعاً ثقافياً لافتاً، حيث ينتمون إلى 41 جنسية مختلفة، ما يجعل المسابقة منصة مثالية لتلاقي الثقافات، وتعزيز القيم الإسلامية في نفوس الأجيال الناشئة.

من جهتها، قالت مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عائشة عبدالله ميران: «نحتفي بمواهب أبنائنا من حفظة كتاب الله من مختلف المراحل العمرية والدراسية في المدارس الخاصة، الذين خاضوا غمار المنافسة الإيجابية في مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم للقرآن الكريم لطلبة المدارس بدبي، ليكونوا سفراء للقيم الإسلامية السمحة وللهوية الإماراتية الأصيلة، والقدوة الحسنة لزملائهم. نشكر جميع القائمين على هذه المسابقة في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، والمنسقين والمعلمين الأجلاء في المدارس المشاركة، لدورهم في بث القيم الإيجابية بين طلبتنا ضمن مجتمع تعليمي متنوع الثقافات، والإسهام في إعداد جيل ملمٍّ بالقرآن الكريم، متمسك بالأخلاق السامية والتعاليم السمحة، كما نثمن عالياً حرص أولياء أمور الطلبة على دعم أبنائهم وتنمية مهاراتهم في حفظ وتلاوة كتاب الله، وغرس مبادئ الخير والتسامح بين الأجيال الناشئة».

وشهدت المسابقة خلال العام الدراسي الجاري إقبالاً واسعاً من جانب طلبة الصفوف من الأول إلى الرابع، الذين كان لهم النصيب الأكبر من حيث عدد الطلبة المشاركين بإجمالي 472 مشاركاً، يليهم طلبة الصفوف من الخامس إلى الثامن بإجمالي 415 مشاركاً، ثم طلبة الصفوف من التاسع إلى الـ12 بنحو 217 مشاركاً، كما شهدت المسابقة فوز خمسة طلاب من أصحاب الهمم من أصل 20 طالباً وطالبة شاركوا في المسابقة.

وتضمنت المسابقة أربعة فروع رئيسة هي: حفظ القرآن الكريم، وأجمل ترتيل، وحفظ المتون العلمية، وحفظ متون التجويد، إلى جانب فرع خاص بأصحاب الهمم يجسد قيم الشمولية والاحتواء. وقد بلغ عدد المشاركين في فرع حفظ القرآن الكريم 637 مشاركاً، بينما شارك 109 في فرع أجمل ترتيل، و117 في فرع حفظ متون التجويد، و241 في فرع حفظ المتون العلمية.

ويجسّد هذا التعاون المشترك بين دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، اتفاقية التوأمة المبرمة بين الجانبين، والتي تستهدف دعم وتعزيز الدور المجتمعي المنوط بكلا الجانبين، وتبادل المعارف والخبرات، علاوة على تعزيز ودعم الأنشطة والفعاليات الثقافية الإسلامية في المؤسسات التعليمية في الإمارة، وغرس القيم الإسلامية لدى طلبة المدارس في دبي.

• تكريم 120 طالباً وطالبة من الفائزين في المسابقة بدورتها الأولى للعام الدراسي 2024-2025.

• 1104 طلاب وطالبات من 32 مدرسة خاصة في دبي شاركوا بالمسابقة العام الدراسي الجاري.