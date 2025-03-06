ارتفاع تدريجي في «الحرارة» بدءاً من الغد   

يتوقع المركز الوطني للأرصاد ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، مع نشاط الرياح والغبار وسقوط الأمطار على بعض المناطق في الدولة.

وقال إن طقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً أحياناً على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، وسرعتها تصل إلى 35 كم/ساعة، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عُمان.

وتوقع المركز في نشرته أن ترتفع درجات الحرارة بدءاً من الغد، ويستمر الطقس على حالته صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، كما توقع أن يشهد بعد غد ارتفاعاً آخر في درجات الحرارة، ويكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً على بعض المناطق.

ونبّه المركز إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة على بعض المناطق الساحلية الغربية، الأحد المقبل، والطقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الغربية والجزر.