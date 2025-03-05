ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءا من الجمعة

توقع المركز الوطني للأرصاد، ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، مع نشاط الرياح والغبار وسقوط الأمطار على بعض المناطق في الدولة.

وقال إن الطقس يوم غد الخميس، صحو إلى غائم جزئياً أحياناً على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها تصل إلى 35 كم/س، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وتوقع المركز في نشرته أن ترتفع درجات الحرارة بدءا من الجمعة المقبل، والطقس يستمر على حالته صحو إلى غائم جزئياً أحياناً على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً.

كما توقع أن يشهد يوم السبت المقبل ارتفاعها آخرا في درجات الحرارة، والطقس صحو إلى غائم جزئياً أحياناً على بعض المناطق .

ونبه المركز أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة على بعض المناطق الساحلية الغربية، يوم الأحد المقبل، والطقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الغربية والجزر .