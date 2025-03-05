«التخطيط الحضري»: دبي مستمرة في تبنّي مشاريع تنموية تعزّز ريادتها العالمية

أكّد رئيس اللجنة العليا للتخطيط الحضري، مطر الطاير، أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ مشاريع تحوليّة كبيرة تعزّز مستوى جودة الحياة في إمارة دبي، وذلك بفضل التوجيهات والدعم الكبير من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.

وأشار الطاير إلى أن اللجنة ستركّز على تنفيذ الخطط والمشاريع التي تعزّز جودة حياة المجتمع، وتدعم مبادرة (عام المجتمع) الرامية إلى تعزيز الروابط وبناء مجتمع متماسك ومزدهر، والتنمية والاستثمار في خمسة مراكز حضرية لتسهم في تنويع القطاعات الاقتصادية بالإمارة، وتسهيل ممارسة الأعمال وتنويع فرص العمل، إضافة إلى توفير الاحتياجات الإسكانية والخدمات بهدف دعم مستهدفات مدينة الـ20 دقيقة، وتعزيز ريادة دبي العالمية في التخطيط الحضري بتبنّي أنظمة تخطيطية مبتكرة.

وقال إنه سيتم العمل على استراتيجية تجميل المدينة وتنفيذ مشاريع ومبادرات ضمن مناطق أرياف وبراري دبي تخدم سكان وزوّار تلك المناطق، واستمرار تبني الخطط والمشاريع التنموية لتعزز ريادة دبي العالمية في جودة الحياة.

جاء ذلك، خلال ترؤسه الاجتماع الـ33 للجنة العليا للتخطيط الحضري، الذي جرى خلاله استعراض أبرز الاستراتيجيات والمشاريع الداعمة لخطة دبي الحضرية 2040 والنتائج التي تحققت، لترجمة رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في أن تكون دبي المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة في العالم.

وقال الطاير، إن اللجنة أنجزت مراجعة وتطوير منظومة العمل لتسهيل إجراءات اعتماد المشاريع العقارية الجديدة في إمارة دبي، حيث بلغت قيمة المشاريع العقارية التي شملها تسهيل إجراءات الاعتماد، أكثر من 55 مليار درهم، وجرى خفض المدة الزمنية اللازمة لاعتماد التصرف بأراضي المشاريع التطويرية بنسبة 60%، كما تم تخطيط 450 مليون قدم مربعة من مساحة الأراضي لإسكان المواطنين، ومراجعة واعتماد أكثر من 50 مخططاً عاماً ومشروعاً دعماً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، لمضاعفة اقتصاد دبي وجعلها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمية بحلول 2033.

وأوضح أن مشروع تطوير مسارات المشاة «دبي ووك»، يشمل تنفيذ وتطوير أكثر من 6500 كيلومتر من مسارات المشاة في 160 منطقة.

. 450 مليون قدم مربعة مساحة الأراضي التي تم تخطيطها لإسكان المواطنين.