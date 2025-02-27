"اينوك" تطلق 20 مبادرة رمضانية لدعم 600 ألف شخص

أطلقت مجموعة اينوك 20 مبادرة مجتمعية ضمن حملتها الرمضانية 2025، تستهدف دعم أكثر من 600 ألف شخص في مختلف أنحاء الإمارات، في إطار التزامها بتعزيز العطاء والتأثير الإيجابي على حياة 5 ملايين شخص بحلول عام 2030.

وتشمل المبادرات خيمة إفطار يومية في منطقة الجداف، تقدم 13,333 وجبة إفطار، إلى جانب توزيع 3,500 صندوق بقالة بالتعاون مع "زووم" لدعم الأسر المحتاجة. كما بادر 600 موظف من اينوك بتعبئة مواد البقالة، فيما تستضيف المجموعة شاحنة لجمع الملابس ضمن حملة "ملابس" الخيرية.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك إن شهر رمضان المبارك يجسد روح العطاء، وتواصل اينوك تعزيز هذه الروح عبر الشراكات الهادفة والمبادرات الخيرية المؤثرة لضمان امتداد التأثير الإيجابي للشهر الفضيل.



وضمن شراكتها مع جمعية الإحسان الخيرية، توفر الحملة كسوة عيد الفطر، إضافة إلى دعم حملة "رمضان أمان" بتوزيع 500 ألف صندوق إفطار لتعزيز السلامة على الطرق.

كما تدعم اينوك المزارعين المحليين عبر توريد 1,000 صندوق تمر للأسر الإماراتية بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع.

وتتيح اينوك للعملاء التبرع بوجبات إفطار صائم "15 درهماً"، وزكاة الفطر "25 درهماً"، وكسوة العيد "100 درهم" بالشراكة مع "بيت الخير".

كما تنظم ندوات صحية ومسابقات لتحفيظ القرآن، إضافة إلى جلسات توعوية مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.

وتشمل المبادرات مأدبة إفطار لخمسين من كبار المواطنين بالتعاون مع مجلس اينوك للشباب، وورشة تطوعية لصنع مسبحات الصلاة للتبرع بها، فضلاً عن توزيع 2,000 وجبة إفطار في سكن العمال في جبل علي والفجيرة، و40,000 صندوق إفطار بالتعاون مع "زووم" و"الكوزي".