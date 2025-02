28.9 مليون مستفيد محلياً وعالمياً من مبادرات بنك الإمارات للطعام في 2024

أعلن بنك الإمارات للطعام، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والمُختص بجمع وتوزيع الطعام والغذاء وإدارة الفائض منه والحدّ من هدره وإيصاله للمستفيدين حول العالم، عن نتائجه السنوية للعام 2024، حيث وصلت حملاته وبرامجه إلى 28.9 مليون إنسان حول العالم، بزيادة قدرها 55% عن العام 2023، لتتجاوز هذه النتائج المستهدفات المرسومة ومؤشرات الأداء العام بنسبة الـ 100%.

وشارك نحو 5,000 متطوع ومشارك في دعم وتنفيذ أنشطة إدارة فائض الطعام وتوزيع الأغذية على المستحقين، فيما بلغ عدد المتبرعين من الجهات والمؤسسات الغذائية والخيرية المحلية والدولية إلى 1,214 متبرعاً بزيادة وصلت إلى 52%، كما نفذ 157 برنامجاً توعوياً شارك فيها نحو 4,357 مشاركاً.

وكجهودٍ إضافية؛ بلغ حجم الأغذية التي سلمتها مؤسسة بنك الإمارات للطعام إلى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، 166.7 طناً أُرسلت إلى غزة كحملاتٍ إغاثية ضمن "حملة تراحم من أجل غزة" خلال شهر رمضان الفائت. و12.08 طن أُرسلت إلى الجمهورية اللبنانية حتى نهاية ديسمبر في إطار حملة "الإمارات معك يا لبنان"، وذلك ضمن جهود الدعم التي شارك فيها البنك بالتنسيق مع الشركاء لتحقيق مستهدفات توفير الغذاء على المستوى العالمي، ودعماً لجهود دولة الإمارات في تقديم يد العون والمساعدة لمختلف الشعوب.

إلى جانب ذلك، ساهم البنك في ترك أثرٍ بيئي إيجابي تمثل بتحويل نحو 5,466 طن من الأغذية عن مسار الطمر في مكب النفايات، ليدعم بذلك إحدى مستهدفاته في الحدّ من التلوث البيئي والانبعاثات الناتجة عن الطعام، وتعزيز الاستدامة البيئية عبر تقليل نفايات الطعام بنسبة 30% بحلول العام 2027.

