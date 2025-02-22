منصور بن زايد يلتقي رئيس تركمانستان في عشق آباد

التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، في العاصمة التركمانية عشق آباد، رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة سردار بردي محمدوف.

ونقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى رئيس جمهورية تركمانستان، وتمنيات سموه لتركمانستان قيادةً وشعباً مزيداً من التقدم والازدهار.

وأكّد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، عمق العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات وجمهورية تركمانستان الصديقة، مشيراً إلى حرص قيادة البلدين على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة ويدفع بالعلاقات الثنائية نحو المزيد من التطور والنماء.

وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وتركمانستان، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، كما تبادل سموه مع الرئيس التركماني وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتلقى سموه دعوة رسمية من رئيس جمهورية تركمانستان، موجهة إلى صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، للمشاركة في المنتدى الدولي المكرس لعام السلام والثقة الدولي، والمقرر انعقاده في عشق آباد في 12 ديسمبر 2025.

وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، قد وصل إلى جمهورية تركمانستان في وقت سابق أمس، وكان في استقباله الزعيم الوطني للشعب التركماني ورئيس مجلس الشعب بجمهورية تركمانستان قربانقلي بردي محمدوف.