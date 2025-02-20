رئيس الدولة يبحث التعاون مع وزير الدفاع الإيطالي

التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، وزير دفاع الجمهورية الإيطالية، جويدو كروسيتو، وذلك على هامش فعاليات معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2025»، التي تعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وبحث سموه ووزير الدفاع الإيطالي علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الدفاعية، كما تطرق اللقاء إلى أهمية معرض «آيدكس»، بما يمثله من منصة دولية مهمة للشركات والجهات الدفاعية المتخصصة من مختلف دول العالم، لعرض ابتكاراتها والتعرف إلى آخر ما توصلت إليه الصناعات الدفاعية في العالم.

حضر اللقاء كل من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ووزير دولة لشؤون الدفاع، محمد بن مبارك المزروعي، وسفير الدولة لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبة.

وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد قام بجولة في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2025»، شملت عدداً من المنصات والأجنحة المشاركة في المعرض، اطلع سموه خلالها على أبرز ما تقدمه من أنظمة وحلول تكنولوجية مبتكرة في مجال الصناعات الدفاعية.

رافق سموه خلال الجولة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ومستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، فيصل عبدالعزيز البناي، ورئيس أركان القوات المسلحة، الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي.