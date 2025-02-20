حمدان بن محمد: تقدُّم الصناعات الدفاعية الوطنية يرسّخ نهج الإمارات بنشر السلام

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن التقدُّم الكبير الذي تشهده الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات يأتي في ضوء توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة بتطوير مختلف القطاعات الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية، ويعكس إيمانها بأن الجاهزية الدفاعية العالية من أهم ركائز التنمية، وتشكّل ضمانة تسهم في ترسيخ نهج الإمارات الداعي إلى نشر السلام، وأن امتلاك قوة الردع من الأسس التي تكفل الحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين.

جاء ذلك خلال زيارة سموّه، أمس، معرض آيدكس 2025 بمركز أدنيك في أبوظبي، الذي تتواصل فعالياته حتى 21 فبراير الجاري، حيث تفقّد سموّه عدداً من الشركات والمنصات الوطنية والعالمية المشاركة في الحدث الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، ضمن نسخته الـ17 والأكبر في تاريخ المعرض، ويعد من أهم الفعاليات المعنية بالصناعات الدفاعية على الصعيد العالمي.

وشملت جولة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في المعرض، بحضور سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، جناح مجموعة «إيدج» الإماراتية، الرائدة عالمياً في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، حيث شاهد سموّه والحضور جانباً من التجهيزات والتقنيات المتطورة التي تقدمها الشركة الوطنية من خلال النسخة الـ17 للمعرض العالمي.

واطّلع سموّ ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - خلال الجولة التي حضرها وزير دولة لشؤون الدفاع، محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، ونائب رئيس اللجنة العليا المنظّمة لمعرضَي آيدكس ونافدكس 2025، اللواء الركن مبارك سعيد غافان الجابري، مع توقف سموه عند جناح «إيدج» - على أحدث أنظمة الرادار والحرب الإلكترونية والبصريات الكهربائية، التي تؤكد المكانة الرائدة للمجموعة في مجال تقنيات الاستشعار والتكنولوجيا الكهرومغناطيسية عالية الدقة، وأنظمة الدفاعات المضادة للطائرات بدون طيار، وأنظمة مراقبة وأمن الحدود، المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن 46 نظاماً جديداً تطرحها الشركة للمرة الأولى خلال الحدث العالمي.

كما اطّلع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على مشاركة شركة كراكال الدولية، التابعة لمجموعة «إيدج»، حيث كان في استقبال سموّه الرئيس التنفيذي للشركة، حمد العامري، الذي قدّم شرحاً حول أحدث إنتاجات الشركة من الأسلحة الخفيفة عالية الأداء، تأكيداً على ريادة كراكال ومجموعة إيدج في مجال صناعة الأسلحة النارية، والتي انطلقت إلى العالمية حاملةً شعار «صنع في الإمارات».

وشملت جولة سموّ ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في «آيدكس 2025»، تفقُّد عدد من أجنحة الشركات العالمية المشاركة في المعرض، حيث زار سموّه جناح شركة «بيريتا» الإيطالية العريقة، واستمع إلى شرح حول أحدث منتجات الشركة العالمية، بما في ذلك التجهيزات التكتيكية والمناظير الميدانية عالية الدقة.

كذلك زار سموّه جناح مجموعة كلاشينكوف الروسية، التي تعرض من خلال مشاركتها في «آيدكس» مجموعة واسعة من المعدات والتجهيزات العسكرية، بما في ذلك الطائرات بدون طيار والمدافع الرشاشة والبنادق والأسلحة الخفيفة والذخائر.

وفي ختام الزيارة، توقف سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عند جناح مجموعة «نورينكو» للصناعات الدفاعية، التي يأتي حضورها في إطار المشاركة الصينية المتميزة في «آيدكس» هذا العام، وتشهد حضور 59 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية والتكنولوجية المتقدمة، حيث استمع سموّه إلى شرح حول جانب مما تطرحه المجموعة من أحدث أنظمة الدفاع الصاروخية المدعومة بالأقمار الاصطناعية.

حمدان بن محمد:

. امتلاك قوة الردع من الأسس التي تكفل الحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين.