حميد القطامي: حصاد القمح يكفيني عاماً كاملاً

أكد الوزير السابق، حميد القطامي، أن تجربة زراعة القمح في الإمارات أصبحت نموذجاً ناجحاً يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، مضيفاً أنه بدأ زراعة القمح كخطوة تجريبية، واليوم أصبح قادراً على الاعتماد على إنتاجه الشخصي من القمح لمدة عام كامل.

وأشار القطامي إلى أن المجتمع الإماراتي بدأ بزراعة النخيل، وأصبح اليوم يعتز بها، مشيداً بالاهتمام الكبير الذي أولاه المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، للزراعة، إذ حول أرض الإمارات من قاحلة إلى خصبة، حتى باتت تضم ملايين النخيل من أصناف نادرة لا مثيل لها في العالم.

وعن اهتمامه بالزراعة قال القطامي: «رغم انشغالي بالمهام الوظيفية، كنت أمارس الزراعة باستمرار، لكن على فترات متقطعة، إلا أنني بعد التقاعد أصبحت أخصص لها وقتاً أطول، وخلال هذه الفترة قمت بإجراء أبحاث ودراسات معمقة حول التربة والطقس والعوامل الأساسية لنجاح الزراعة، ما أتاح لي زراعة محاصيل متنوعة مثل الأناناس والفراولة، إلى جانب البروكلي والقمح، التي نجحت زراعتها رغم الحاجة إلى بعض عوامل الحماية الإضافية».

وأشار إلى أنه كان من أوائل الذين زرعوا القمح المستورد، و«البر»، الذي اعتمد عليه الأجداد كمكون أساسي في موائدهم، مبيناً أنه بدأ زراعة القمح على مراحل، حيث استورد بذوراً وزرعها في مزرعته، قبل أن يكتشف أن أهالي جبال إمارة رأس الخيمة يحتفظون بقمح «البر»، الذي لم يدخل عليه أي تعديل وراثي، وهو متوارث من أجيال طويلة، وهذه العملية محفوظة منذ مئات السنين.

أظهرت التجارب الأولية التي أجراها القطامي على قمح «البر» نتائج بارزة، من أهمها أن كمية الإنتاج في الأراضي المسطحة المستوية أقل مقارنة بما يحرزه القمح المزروع في أعلى رؤوس الجبال، حيث تبلغ الفترة الزراعية اللازمة للقمح نحو 100 يوم، فيما تتيح الظروف في المناطق الجبلية زراعته موسمين، ورغم أن هذه النتائج أولية، إلا أنها خضعت لتقييمات فنية دقيقة في مختبرات متخصصة.

وثمّن الجهود الرائدة التي يقودها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعم وتنمية مشاريع زراعة القمح، مؤكداً أن هذه المبادرات تعكس رؤية سموه الاستراتيجية في تعزيز الأمن الغذائي، وتشكل مصدر اعتزاز وفخر للإماراتيين، لما لها من دور في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الإنتاج المحلي.

وشدد القطامي على أهمية تعزيز الوعي الزراعي ودعم المزارعين، خصوصاً من فئة الشباب، من خلال توفير التدريب والإرشاد الزراعي، وتسهيل دخولهم للأسواق المحلية والدولية، منوهاً بأن الإمارات تمتلك إمكانات كبيرة للارتقاء بالإنتاج الزراعي، وأن المنتجات المحلية تتميز بجودتها وأنها طازجة مقارنة بالمنتجات المستوردة.

وتابع القطامي حديثه بالإشارة إلى أن الإمارات تصدرت العالم في زراعة النخيل، وأن الاهتمام المتزايد بالزراعة، بدعم من القيادة الرشيدة، سيؤدي إلى نتائج إيجابية على المدى البعيد، خصوصاً إذا تم توفير الدعم والوعي الكافي للمزارعين، لاسيما من فئة الشباب.

وأوضح أن الزراعة ليست مجرد هواية، بل ضرورة لتحقيق الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن الأزمات العالمية أثبتت أن الدول التي تعتمد على إنتاجها الزراعي تمتلك اقتصاداً أكثر استقراراً.

وأشار إلى أن حصاده محصول القمح للعام السابع على التوالي، يشكّل شهادة حيّة على استدامة نجاح تجربته الزراعية، ورسالته في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

حميد القطامي:

. زراعة القمح في الإمارات أصبحت نموذجاً ناجحاً يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي.