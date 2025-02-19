"روبوت شرطي" يحذر السائقين من المخالفات والحوادث ودورية مستقبلية ذاتية القيادة وذكية تضم غرفة احتجاز

كشفت شرطة أبوظبي خلال مشاركتها في معرض الدفاع الدولي (آيدكس 2025)، في ثالث أيام فعالياته في أبوظبي، عن مركبتها المستقبلية MAGNUM MK1 «دورية المستقبل ذاتية القيادة» المدعمة بأنظمة الذكاء الاصطناعي و دورية العمليات الخاصة بعيدة المدى من نوع نمر (LRSOV). كما عرضت مديرية المرور والدوريات الأمنية الروبوت صقر ( الشبيه بالإنسان) ، حيث تفاعل معه زوار آيدكس وقدم الردود حول تساؤلاتهم في موضوعات التوعية المرورية حول مخاطر الانشغال عن الطريق، وإجابات دقيقة حول قيمة المخالفات المرورية.

وتفصيلا قال مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي في شرطة أبوظبي العميد خالد عبدالله الخوري في تصريحات صحافية إن "مركبة شرطة أبوظبي المستقبلية ذاتية القيادة MAGNUM MK1 والتي تم تطويرها تحت مظلة مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة في إمارة أبوظبي وبالتعاون مع شركة كينتسوجي وشركة إيدج القابضة المختصة في التقنيات المتقدمة مخصصة للمناطق السكنية والمناطق الوعرة، وتتيح تعزيز التغطية الأمنية من خلال قدرتها على القيادة الذاتية والشحن الكهربائي وتمتاز بكونها مدعمة بأنظمة الذكاء الاصطناعي حيث تم تزويدها بكاميرا تصوير للتغطية بزاوية 360 وكاميرات أشعة تحت الحمراء وهي مجهزة بأنظمة مضادة للتشويش ونظام GPS وبها غرفة احتجاز مجهزة بنظام متكامل لمراقبة العلامات الحيوية وصندوق متكامل للطائرات بدون طيار وقابلة لإضافة روبوتات متخصصة".

وأشار الخوري إلى أنه يتم أيضا عرض النسخة الشرطية من آلية نمر للعمليات الخاصة بعيدة المدى (LRSOV)، المصنوعة بفخر في دولة الإمارات، والتي تجمع بين خفة الحركة والقوة الاستثنائية وقابلية النقل بالمروحية لتلبية الاحتياجات المتخصصة للدوريات، وبما يحقق خدمات أمنية ريادية لمجتمع إمارة أبوظبي موضحا أن المركبة نمر شاركت مؤخراً في تأمين فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2025، وأثبتت جاهزيتها وقدراتها المذهلة من خلال دعم عمليات السلامة والأمن التي نفذتها شرطة أبوظبي خلال المهرجان.

وأكد أن هذه التطورات تُجسد التزام شرطة أبوظبي التام بتبني أحدث التقنيات والمركبات المتطورة، بما يعزز من جاهزيتها الأمنية وقدراتها الاستباقية في مواجهة التحديات، تماشيًا مع الأهداف والأولويات الاستراتيجية للقيادة في ترسيخ أمن واستقرار الإمارة، وترسيخ الابداع و الابتكار والجاهزية للمستقبل في العمل الشرطي، وفق أرقى المعايير العالمية.

كما عرضت مديرية المرور والدوريات الأمنية الروبوت صقر ( الشبيه بالإنسان) والذي يعد من أحدث روبوتاتها الذكية ، حيث تفاعل معه زوار آيدكس وقدم الردود حول تساؤلاتهم في العديد من موضوعات التوعية المرورية حول مخاطر الانشغال عن الطريق والنصائح المرورية وإجابات دقيقة حول قيمة المخالفات المرورية وأهمية القيادة المرورية الآمنة وحثهم على الالتزام بقوانين وأنظمة المرور تجنبا لوقوع المخالفات وعرض الأفلام التوعوية الرقمية وعزز الثقافة المرورية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وذكرت شرطة أبوظبي أن فكرة إدخال الروبوت الذكي جاءت من منطلق أن تقنيات الذكاء الاصطناعي صديقة للمجتمع ويتم استخدامها في التثقيف والتوعية المرورية سواء في المبادرات التي تنفذها شرطة أبوظبي أو مختلف الفعاليات التي تشارك فيها مع الشركاء الرئيسين.

في سياق آخر أعلنت "أبوظبي لبناء السفن"، الشركة التابعة لمجموعة ايدج والرائدة إقليمياً في بناء السفن الحربية والتجارية وإصلاحها وصيانتها وإعادة تجهيزها وتحويلها، عن شراكة استراتيجية مع شركة "إندرا سيستمز" (إندرا)، الرائدة عالمياً ضمن مجال تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الدفاع ومقرها إسبانيا.

وبموجب هذا التعاون، وبدعم من شركة "بَلس"، المشروع المشترك بين مجموعة "ايدج" وشركة "إندرا"، سيجري تزويد سفينة" FA-400" الهجومية السريعة التي تنتجها شركة أبوظبي لبناء السفن برادار" إندرا" المتطور ثلاثي الأبعاد، وتدابير الدعم الإلكتروني للرادار، وتدابير الدعم الإلكتروني للاتصالات، وأجهزة التشويش المضادة للطائرات دون طيار، مما يحسّن فعاليتها التشغيلية بصورة هائلة.

وقال خالد الزعابي، رئيس المنصات والأنظمة في مجموعة إيدج، ورئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لبناء السفن،: " بصفتها سفينة مصممة ومصنّعة ومشيدة بالكامل في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعزز سفن " FA-400 "هدفنا المتمثل في بناء محفظة من المنصات عالمية المستوى المتوافقة تماماً مع الاحتياجات الدفاعية المعاصرة. كما يُحسن دمج أنظمة الرادار والكهرومغناطيسية المتطورة في "إندرا "قدرات" FA-400"، مما يضمن المرونة والقدرة على التكيف لمواجهة مجموعة من التحديات التشغيلية".

وتعرض شركة أبوظبي لبناء السفن سفينة " "FA-400، المجهزة بحلول الرادارات المتقدمة والحرب الإلكترونية والأنظمة المضادة للطائرات دون طيار من "إندرا"، في "مرسى نافدكس"

في سياق آخر، وقعت مجموعة نافال ومجموعة إيدج مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون المحتملة في مجال أنظمة القتال البحري على هامش فعاليات معرض آيدكس.

وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: "تولي مجموعة إيدج اهتمامًا كبيرًا بتطوير الأنظمة البحرية المتطورة لتلبية متطلبات الدفاع الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة وللجيوش الأخرى في الخارج. ويشكل هذا التعاون الاستراتيجي مع مجموعة نافال أداة مهمة ستخلق فرصًا قيمة لنا لصقل خبراتنا ومهاراتنا، والتوسع في الأسواق الحالية والأسواق الجديدة غير المستغلة لتحقيق النجاح التجاري والنمو المستدام في مجالات عملنا."

ووقّع ميدان" إكس"، أول منشأة دولية في المنطقة للتدريب والاختبار والتقييم ضمن المجالات الدفاعية والفضائية والتجارية، والتي تديرها شركة "رماية"، مذكرة تفاهم مع شركة "ميرا آيروسبيس" التابعة لشركة " Space42"، لإنشاء مركز اختبار دائم لتجارب التحليق الخاصة بالطائرات بدون طيار على ارتفاعات عالية ولفترات طويلة.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل ميدان "إكس" كمنشأة رئيسية للتدريب والاختبار والتقييم للمنصات عالية الارتفاع (HAPS) التابعة لشركة "ميرا آيروسبيس"، حيث سيوفر مجالاً جوياً مخصصاً، وأجهزة التجارب الأرضية، وتخطيط التجارب. وتعد منصات " ApusNeo HAPS " التابعة لشركة "ميرا آيروسبيس" منصة جوية كبيرة بدون طيار تعمل بالطاقة الشمسية ومصممة للعمل في طبقة الستراتوسفير على ارتفاع يتراوح بين 13 إلى 20 كيلومتراً - وهو ارتفاع أعلى بكثير من نطاق حركة المرور الجوية التقليدية وتأثيرات أنماط الطقس. وتعمل منصات " HAPS " كبديل فعال من حيث التكلفة للأقمار الصناعية، وتوفر قدرات طويلة الأمد للاتصالات والرصد والمراقبة البيئية دون تعقيدات عمليات الإطلاق الفضائية.