حمدان بن محمد يستعرض مع وزير الدفاع الكويتي آفاق التعاون الثنائي والعمل الخليجي المشترك

التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم (الاثنين) الشيخ عبدالله علي عبدالله الصباح، وزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة، وذلك على هامش أعمال معرض الدفاع الدولي آيدكس 2025 مع انطلاق دورته السابعة عشرة في أبوظبي. كما التقى سموه وزير الدفاع في ماليزيا محمد خالد نور الدين، ووزير الدفاع الكازاخستاني رسلان جاكسيليكوف، كلا على حده.

ورحّب سموّه بوزير الدفاع الكويتي، مؤكداً عمق الروابط بين الدولتين والشعبين الشقيقين، وما تشهده العلاقات الثنائية من تطور إيجابي مستمر على كافة الأصعدة بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السموّ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وبما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك، معرباً عن صادق أمنياته لدولة الكويت وشعبها الكريم بمزيد من التقدم والازدهار.

وتناول اللقاء أهمية تعزيز التعاون في كافة القطاعات ومن أهمها المجالات الدفاعية، على مستوى التدريب وتبادل الخبرات بهدف الارتقاء بقدرات الكادر العسكري وتأكيد امتلاكه لكافة المهارات والمعارف والإمكانات التي تؤهله للقيام بواجبه الوطني على الوجه الأكمل، وبما يكفل أعلى درجات الأمن والاستقرار لشعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة عامة، وتأكيد قدرتها على الردع ومواجهة ما قد يستجد من تحديات.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وأبرز التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومستجدات الموقف في منطقة الشرق الأوسط، مع التأكيد على أهمية دعم المساعي الدولية الرامية لإيجاد حلول ناجعة لإنهاء الصراع وإقرار السلام الشامل والدائم القائم على العدل.

حضر اللقاء الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي وكيل وزارة الدفاع، واللواء الركن مبارك سعيد غافان الجابري، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي آيدكس ونافدكس

كما استقبل سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم محمد خالد نور الدين، وزير الدفاع في ماليزيا، وذلك على هامش أعمال معرض الدفاع الدولي آيدكس 2025.

وخلال اللقاء، رحّب سموه بوزير الدفاع الماليزي، مؤكداً أن دولة الإمارات تتبنى نهجاً قائماً على التعاون البناء والانفتاح مع كافة الدول الشقيقة والصديقة، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد نموا متزايدا في ضوء الرغبة المشتركة في الارتقاء بمختلف مساراتها وضمن شتى المجالات.

واستعرض الجانبان سبل الارتقاء بأطر التعاون الثنائي في مجال تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا مع التأكيد على أهمية الاستمرار في النقاش والتنسيق حول الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتم خلال اللقاء التطرق إلى أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، حيث أكد الجانبان أهمية توحيد الجهود لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، ونشر مقومات السلام في مختلف ربوع العالم. حضر اللقاء الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي وكيل وزارة الدفاع، واللواء الركن مبارك سعيد غافان الجابري، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي آيدكس ونافدكس 2025.

كما استقبل سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم رسلان جاكسيليكوف، وزير الدفاع الكازاخستاني، وذلك على هامش فعاليات الدورة السابعة عشرة لمعرض الدفاع الدولي "آيدكس" 2025.

تم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما في ذلك المجال الدفاعي من خلال اكتشاف مزيد من فرص تبادل الخبرات والتدريب لرفع الكفاءة والجاهزية الدفاعية، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة للجانبين.

حضر اللقاء الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، وكيل وزارة الدفاع، واللواء الركن مبارك سعيد غافان الجابري، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي آيدكس ونافدكس 2025.