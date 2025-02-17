رئيس مجلس الأمن السيبراني: الحروب انتقلت للفضاء السيبراني ونتصدى لـ50 ألف هجمة يوميا

قال الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني ، إن دولة الإمارات تمتلك منظومة أمن سيبراني متطورة قادرة على التنبؤ بأغلب الهجمات الإلكترونية والتصدي لها قبل حدوثها ، مشيراً إلى أن متوسط الهجمات السيبرانية اليومية على القطاعات الرئيسة يتخطى 50 ألف هجمة ، يتم التصدي لها وردعها باستباقية.

وأضاف الكويتي : في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" ، أن المركز الوطني الخاص بالعمليات السيبرانية في الدولة متصل بجميع الجهات والقطاعات المختلفة سواء كانت الكهرباء والماء والصحة والطاقة والبنوك وغيرها من القطاعات الحيوية التي تعتمد على الرقمنة بهدف حماية الفضاء الرقمي للدولة من أي هجمات سيبرانية محتملة.

وأشار إلى قوة الاستخبارات السيبرانية في الدولة التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وترصد الهجمات قبل وصولها وتحديد نوعيتها وهوية مرتكبيها بشكل استباقي والتعامل معها وفق أعلى المعايير العالمية في مجال الأمن السيبراني والتي دائما ما تكون خلفها بعض الدول أو التنظيمات الإرهابية.

وأوضح الكويتي أن الحروب انتقلت من الواقع التقليدي إلى الفضاء السيبراني القائمة أسلحتها على الفيروسات وبرمجيات التزييف العميق والمعلومات المضللة والتي تستخدم جميعها قبل تنفيذ أي هجمة سيبرانية تستهدف القطاعات لاستراتيجية بهدف التأثير على الرأي العام وزعزعة استقرار المجتمعات حول العالم.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تتعرض في بعض الأحيان إلى ما يسمى بـ"الذباب الإلكتروني" الذي يستهدف زعزعة واستقرار المجتمعات من خلال نشر الأخبار المضللة في كثير من منصات التواصل الاجتماعي التي لعبت دوراً في مضاعفة انتشار المعلومات المضللة ،لافتا إلى أن المنظومات السيبرانية الوطنية ترصد جميع الاختراقات والأنماط والفيروسات الجديد بناء على إشارات معينة وتتعامل معها بتقنيات وتكنولوجيا فائقة التطور قائمة على الذكاء الاصطناعي.

وأكد الكويتي أن دولة الإمارات تتبوأ المركز الأول عالمياً في مجال الأمن السيبراني انطلاقا من إدراكها المبكر بأهمية بناء منظومات دفاعية سيبرانية فائقة التطور مما يعزز مسيرة التنمية المستدامة في الدولة نحو المزيد من النمو والازدهار.

وأشار إلى مجلس الأمن السيبراني ينفذ عددا من التمارين السيبرانية بالتعاون مع وزارة الدفاع والشركاء خلال فعاليات معرضي آيدكس ونافدكس 2025 من خلال محاكاة واقعية لعمليات التضليل المعلوماتي والتزييف العميق.