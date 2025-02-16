50 دورية مرورية لتأمين طواف الإمارات في رأس الخيمة

أعلنت شرطة رأس الخيمة عن جاهزيتها لاستقبال طواف الإمارات للدراجات الهوائية، المقرر إقامته في الإمارة يوم الأربعاء المقبل، حيث خصصت 50 دورية مرورية لتأمين السباق الذي يمتد لمسافة 179 كيلومتراً وصولاً إلى قمة جبل جيس.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة تأمين الطواف، برئاسة العميد أحمد الصم النقبي، مدير عام العمليات المركزية، وبحضور عدد من المسؤولين في الشرطة، حيث تم وضع خطة أمنية شاملة لضمان سلامة المشاركين، مع اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة.



من جانبه قال مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة ، العميد أحمد الصم النقبي"وضعنا خطة أمنية شاملةتتضمن جميع التجهيزات والاستعدادات اللازمة لضمان تأمين طواف الإمارات في مرحلته برأس الخيمة، حيث سيتم توزيع50 دورية مرورية على طول مسار السباق لتوفير أعلى معايير السلامة للمشاركين، بما يليق بسمعة دولة الإمارات ومكانتهاالمرموقة."

وذكر أن السباق ينطلق من كورنيش القواسم في الساعة 11:54 ظهر الأربعاء، وينتهي في الساعة 4:20 عصراً على قمة جبل جيس.

فيما أوضح مدير إدارة المرور والدوريات بالإنابة، المقدم سالم بورقيبة، أنه سيتم إغلاق الشوارع مؤقتاً وإعادة فتحها بعد مرور آخر متسابق، مع تنظيم بروفة للسباق يوم الإثنين لضمان انسيابية الحركة المرورية.



وأضاف"سيتم إغلاق الشوارع التي يمر بها السباق بشكل مؤقت، وإعادة فتحها بمجرد مرور آخر متسابق، وذلك لضمانانسيابية الحركة المرورية. كما تم تحديد 7 قطاعات على طول خط سير الطواف، وندعو قائدي المركبات إلى استخدام الطرقالبديلة والتعاون مع رجال الشرطة لتوفير المسار الآمن للمتسابقين."



ودعت الشرطة السائقين إلى استخدام الطرق البديلة والتعاون مع رجال المرور لضمان سلامة المتسابقين وسلاسة الحركة المرورية.