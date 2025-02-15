انخفاض في الحرارة وأمطار متوقعة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً خصوصاً ليلاً وصباح الأحد، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والشمالية، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، يصبح رطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية. وأوضح المركز في نشرته اليومية، أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، تكون شمالية شرقية، إلى شمالية غربية تراوح سرعتها بين 10 و25 تصل إلى 40 كم/ساعة.

يكون الخليج العربي متوسط الموج إلى مضطرب أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:48، والثاني عند الساعة 03:49، والجزر الأول عند الساعة 08:37، والثاني عند الساعة 21:18.

أما بحر عمان فسيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:27، والثاني عند الساعة 23:51، والجزر الأول عند الساعة 17:26، والثاني عند الساعة 06:12.