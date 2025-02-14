حمدان بن محمد: دبي وجهة مثالية لشركات التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية العالمية

التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس، الشريك المؤسِّس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «علي بابا»، جوزيف تساي، وذلك على هامش أعمال اليوم الختامي للقمة العالمية للحكومات 2025 في دبي.

واستعرض سموّه مع مسؤول المجموعة العملاقة، الرائدة في مجالات تجارة التجزئة والتكنولوجيا والحوسبة السحابية، أهم المستجدات في مجال التجارة الإلكترونية في ضوء التطور التكنولوجي العالمي، والاهتمام الكبير الذي توليه دبي بتوثيق علاقات التعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية مع أهم وأكبر صُنّاع ورواد التكنولوجيا في العالم، انطلاقاً من حرصها على أن تكون شريكاً مؤثراً في صُنع مستقبل الاقتصاد الرقمي العالمي.

وأشار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن البنية التحتية الرقمية المتقدمة في دبي، ومكانتها المتنامية كمركز عالمي للتجارة والابتكار، تجعلانها وجهة مثالية لشركات التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية العالمية، التي تتطلع إلى توسيع أعمالها وانتشارها سواء في المنطقة أو خارجها، إذ تعد التجارة الإلكترونية رافداً مهماً من الروافد الداعمة لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لاسيما الهدف الرامي إلى إضافة 100 مليار درهم سنوياً إلى اقتصاد دبي من مشاريع التحول الرقمي بحلول عام 2033.

وتناول النقاش التقدم الذي يقوده الذكاء الاصطناعي في مجال تجارة التجزئة، فضلاً عن التقنيات المالية الجديدة، ودور الخدمات اللوجستية الذكية في تسريع نمو الأعمال، وكيفية تعزيز التقنيات المتقدمة للتجارة لتحقيق المرونة الاقتصادية والإسهام في النمو المستدام.

حضر الاجتماع وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عمر بن سلطان العلماء، ووزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، والمدير العام رئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير.