الإمارات تُدين عملية الدهس في ميونيخ الألمانية

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها عملية الدهس الإجرامية التي وقعت في مدينة ميونيخ الألمانية، وأدت إلى إصابة عدد من الأشخاص الأبرياء.

وأكّدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أمس، أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف الآمنين وتؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

كما عبّرت عن تضامنها مع جمهورية ألمانيا الاتحادية وشعبها الصديق، جراء هذا العمل المستهجن، وتمنياتها الشفاء العاجل لجميع المصابين.