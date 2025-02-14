شراكة استراتيجية بين الإمارات وقبرص في المجالات الرقمية والذكاء الاصطناعي

أطلق مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد بحكومة الإمارات، شراكة استراتيجية مع وزارة البحث والابتكار والسياسة الرقمية لجمهورية قبرص، بهدف تعزيز جسور التعاون البنّاء في المجالات الرقمية، وتبادل أفضل الممارسات في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الرؤى المشتركة، وتنمية قطاعات الاقتصاد الرقمي وجودة حياة المجتمع.

جاء ذلك ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، التي عقدت في دبي على مدار ثلاثة أيام، واختتمت أعمالها أمس.

ووقّع اتفاقية الشراكة وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، عمر سلطان العلماء، ونائب وزير البحث والابتكار والسياسة الرقمية في جمهورية قبرص، الدكتور نيكوديموس داميانو.

وقال عمر سلطان العلماء إن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل بناء جسور التعاون العالمي لتبادل الخبرات، ودفع عجلة الابتكار الرقمي، وإحداث نقلة نوعية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن الشراكات الدولية التي تنطلق من منصة القمة العالمية للحكومات، تجسد أهداف ورؤى القمة في تعزيز التعاون الدولي، وتعكس مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وتسهم في مشاركة المعرفة، ما يسرّع وتيرة التطوير، ويساعد على بناء مستقبل مستدام قائم على التكنولوجيا المتقدمة.

من جانبه، قال الدكتور نيكوديموس داميانو: «تهدف اتفاقية الشراكة إلى تبادل أفضل الممارسات في السياسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات القائمة على هذا المجال، وتحديد وتسهيل مشاريع البحوث المشتركة في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى التخطيط وتعزيز التعاون بين المعاهد الأكاديمية المتخصصة، بما في ذلك معاهد البحوث والجامعات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي»، وأضاف أن الشراكة تسعى إلى بناء المواهب وقدرات الذكاء الاصطناعي، ودعم تطوير المنتجات والخدمات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.