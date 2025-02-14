229 مليار درهم تمويلات «أبوظبي للتنمية» عالمياً

شارك صندوق أبوظبي للتنمية في أعمال الدورة الـ12 من القمة العالمية للحكومات 2025 التي اختتمت أعمالها أمس.

وشكلت الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات، مشاركة استثنائية لصندوق أبوظبي للتنمية الذي احتفى باستكمال 10 سنوات على شراكته الاستراتيجية مع القمة، حيث أسهمت مشاركته المتميزة خلال تلك السنوات في فتح آفاق جديدة من الفرص التنموية والاستثمارية الواعدة، بالتعاون مع المجتمع الدولي، واستعرض خلالها خبراته المتراكمة في المجال الاقتصادي والإنمائي، ودوره الريادي في تنمية الصادرات الإماراتية، كما أسهمت جهود الصندوق في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدول المستفيدة من أنشطته، لبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال الحالية والمقبلة.

وقال مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي: «نفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع القمة العالمية للحكومات التي امتدت 10 سنوات من التميز والريادة، عملنا خلالها يداً بيد مع شركائنا المحليين والدوليين، على تحقيق أهدافها وغاياتها الرامية إلى استشراف مستقبل الحكومات، وتعكس استمرارية شراكتنا حرصنا على تعزيز التنمية الشاملة، ودعم المبادرات العالمية الهادفة إلى تحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة لمجتمعات الدول».

وأضاف أن «القمة العالمية للحكومات تعد منصة عالمية ملهمة، وعلينا أن نستثمر جهودنا وطاقاتنا للاستفادة القصوى من التجارب الناجحة، والأخذ بأفضل الممارسات، وتوظيف أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي، لإحداث تأثير إيجابي وفارق في حياة المجتمعات».

وأكد أن صندوق أبوظبي للتنمية تمكن من تحقيق قفزة نوعية ونتائج استثنائية خلال العام الماضي، حيث أسهم في دعم الأهداف الوطنية المتعلقة بسياسة المساعدات الإنمائية الخارجية لدولة الإمارات، وأثمرت جهوده توسيع نطاق أنشطته التنموية والاستثمارية لتشمل 107 دول في مختلف قارات العالم، وبلغ إجمالي حجم التمويلات نحو 229 مليار درهم، خُصصت لتنفيذ وتطوير مشروعات استراتيجية ضمن قطاعات حيوية متنوعة، مكّنت حكومات الدول من تحقيق برامجها التنموية».

وأردف: «ضاعفنا جهودنا من أجل تنمية اقتصادنا الوطني، حيث سخّرنا كل الإمكانات لدعم القطاع الخاص الوطني، وعززنا صناعاتنا الإماراتية، من خلال ما قدّمه مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، حيث بلغت التمويلات المخصصة لهذه الغاية الاستراتيجية نحو 10 مليارات درهم، أسهمت في دعم الشركات الإماراتية وتحقيق تنافسيتها في الأسواق العالمية».

وخلال أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، شارك صندوق أبوظبي للتنمية في العديد من الفعاليات المصاحبة لها من أبرزها: جلسة بعنوان «دولة الإمارات في مجموعة البريكس: تشكيل التجارة العالمية والترابط الدولي».

محمد سيف السويدي:

. نفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع القمة العالمية للحكومات الممتدة 10 سنوات.