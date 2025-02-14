الإمارات توقّع 3 اتفاقات لدعم وتعزيز التنمية المستدامة في آسيا وإفريقيا

وقّعت دولة الإمارات ثلاثة اتفاقات تعاون مشترك في مجالات التنمية المستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، جاء اثنان منها بحضور السيدة الأولى في الفلبين، لويز أرانيتا، ووزيرة التغير المناخي والبيئة الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، انطلاقاً من الرسالة الحضارية والإنسانية لدولة الإمارات وحرصها على المساهمة الفاعلة في تنمية المجتمعات وصياغة الحلول التي تسهم في تنمية وازدهار ورخاء أبناء تلك المجتمعات.

ووُقعت الاتفاقية الأولى بين دولة الإمارات وجمهورية الفلبين في مجال البيئة لإحياء «نهر باسيج» كمجرى مائي مهم وحيوي في العاصمة الفلبينية مانيلا، ووقّع من الجانب الفلبيني وزير البيئة والموارد الطبيعية، ماريا أنطونيا يولو لويزاجا، وعن الجانب الإماراتي العضو المنتدب لمؤسسة «الأنهار النظيفة»، عبدالله القبيسي.

وأكّدت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك تنامي العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الفلبين في مختلف القطاعات لاسيما في المجال البيئي والتغير المناخي، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تولي اهتماماً بالغاً بالعمل مع مختلف الحكومات والمنظمات والمجتمعات للحفاظ على النُظم البيئية النهرية الحيوية الطبيعية، ومنع التلوث المائي والحد من تداعياته على المجتمعات المحلية من جهة، والإسهام الفاعل في دعم الحلول التي يقودها الاقتصاد الدائري لمنع تسرب النفايات من جهة أخرى.

ونصّت الاتفاقية الثانية على عقد شراكة استراتيجية بين مؤسسة «الأنهار النظيفة» ومبادرة «سيتميج وبوريلز» لتطوير البنية التحتية لإدارة النفايات، وإعادة تدوير البلاستيك، وإدارة المواد العضوية، وبناء القدرات، والحد من تسرب النفايات إلى أنظمة الأنهار والبيئات البحرية في جمهورية إندونيسيا، حيث وقّع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لمؤسسة «الأنهار النظيفة»، ديبوراه باكوس، والشريك في مبادرة «سيتميج وبوريلز»، بنيامين ديكسون.

وفي هذا السياق، أوضح العضو المنتدب لمؤسسة «الأنهار النظيفة»، عبدالله أحمد خلفان القبيسي، أن الاتفاقية تنسجم مع رؤية الإمارات ودورها الرائد لتحقيق الأهداف البيئية العالمية.

وبحضور وزيرة دولة لريادة الأعمال، علياء بنت عبدالله المزروعي، تم توقيع اتفاقية بين مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومؤسسة «توني إلوميلو»، بشأن إنشاء شراكة استراتيجية تسعى إلى تمكين 1000 من روّاد الأعمال في جميع أنحاء قارة إفريقيا، من خلال التعاون المشترك والتمويل المالي والتدريب المستمر لدعم ريادة الأعمال كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في القارة الإفريقية، إذ وقّع بين الجانبين كل من مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، محمد حاجي الخوري، ومؤسس مؤسسة «توني إلوميلو» توني إلوميلو.

. توقيع اتفاقية في مجال البيئة لإحياء «نهر باسيج» في العاصمة الفلبينية مانيلا.

. شراكة «الأنهار النظيفة» و«سيتميج وبوريلز» لتطوير البنية التحتية لإدارة النفايات في إندونيسيا.

. «خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية» توقّع اتفاقية لتمكين 1000 رائد أعمال في إفريقيا.