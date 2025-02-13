رئيس مدغشقر: الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي ركائز النمو المستدام للسياحة عالمياً

حدد رئيس جمهورية مدغشقر، أندريه راجولينا، عوامل رئيسة عدة لتنمية القطاع السياحي العالمي، مشيراً إلى أن الابتكار والاستدامة وتعزيز التحول الرقمي تشكل الركائز الأساسية للنمو المستدام في هذا القطاع، مؤكداً أن القارة الإفريقية لديها قدرات سياحية كبيرة لاتزال غير مستغلة بالشكل الكافي.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «ما هو التحدي الأكبر لمستقبل السياحة؟»، ضمن أعمال اليوم الثاني من «القمة العالمية للحكومات 2025»، التي شارك فيها أيضاً الرئيس التنفيذي لشركة «سيكس فلاغز»، سليم بصول، والرئيس التنفيذي لـ«أماديوس»، ديسيوس فالموربيدا، وأدارها مساعد مدير التحرير في «فوربس»، ستيفن بيرتوني.

وتناول أندريه راجولينا في كلمة رئيسة له التحدي الأبرز الذي واجهه قطاع السياحة العالمي بسبب فيروس «كوفيد-19»، الذي أدى إلى ركود كبير للقطاع، وما خلّفه من آثار اقتصادية كبيرة، مشيراً إلى أن القطاع السياحي اليوم مطالب بالابتكار والإبداع لتجاوز تبعات الجائحة.

وأضاف: «تمتلك قارة إفريقيا تجارب غنية، وقدرات سياحية كبيرة تُعدّ من الأفضل عالمياً، لكن حصة القارة الإفريقية من إجمالي السياحة العالمية لاتزال ضعيفة».

ودعا المستثمرين إلى القدوم إلى إفريقيا والاستثمار في البنية التحتية وبناء الفنادق ذات التصنيف العالي، كما دعا سلطات الطيران إلى اعتماد إجراءات جديدة لتسهيل حركة النقل الجوي نحو القارة.

وفي ما يتعلق بجمهورية مدغشقر، أوضح أن بلاده تتمتع بقدرات استثنائية في القطاع السياحي، وتوفر فرصاً مهمة للمستثمرين لتعزيز جاذبية القطاع، معدداً عوامل الجذب لبلاده مثل استحواذها على 5% من التنوع البيولوجي على مستوى العالم، و8% قارياً، مؤكداً أن مدغشقر وجهة سياحية إيكولوجية من الطراز الأول، وقال: «لدينا سواحل بطول 5000 كيلومتر، كما أننا أكبر جزيرة إفريقية، وشواطئنا خلابة، وحدائقنا الوطنية مسجلة ضمن التراث العالمي من قبل اليونيسكو، ولدينا ثقافة غنية ومتاحف، والأهم من ذلك هو أن شعبنا مضياف»، مشيراً إلى أن مدغشقر نقطة ربط استراتيجية بين إفريقيا وآسيا.

وكشف أن قطاع السياحة يشكل نحو 14% من إجمالي الناتج المحلي، وهو رافد مهم للاقتصاد المحلي ومصدر للوظائف.

ولفت إلى أن مدغشقر ستطلق إجراءات جديدة للمستثمرين، خلال العام الجاري، لجذب المجموعات الفندقية العالمية لبناء المزيد من الفنادق، وبالتالي زيادة أعداد السياح، وتأهيل الطرقات البرية لنقل المسافرين عبر مختلف ربوع البلاد.

وقال سليم بصول إن دولة الإمارات أصبحت مرجعية في السياحة، وفي سهولة ممارسة الأعمال واستقطاب المستثمرين من دول العالم كافة، مضيفاً أن إمارة دبي نجحت في ربط العالم بعضه ببعض من خلال شبكة الخطوط الجوية العالمية والبنية التحتية المتميّزة، فضلاً عن نجاحها في جذب الملايين من جنسيات مختلفة للعمل والعيش معاً.