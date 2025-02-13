سعيد الطاير: دبي رائدة عالمياً في الاستفادة من الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي

سلط العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، خلال خلال كلمة رئيسة في «القمة العالمية للحكومات 2025»، الضوء على تميز دبي وريادتها العالمية في الاستفادة من الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، وذلك في كلمة رئيسية ألقاها ضمن فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2025 بعنوان «إعادة صياغة مستقبل الطاقة.. التميز والريادة في الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي».

واستعرض الطاير أبرز الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بالطاقة النظيفة، وما يلزم من تطبيقات تخزين الطاقة، واستخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لاسيما الذكاء الاصطناعي، وتشارك هيئة كهرباء ومياه دبي بصفتها «شريك الطاقة المستدامة» للقمة العالمية للحكومات التي انطلقت في دبي، أمس، وتختتم أعمالها غداً، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».

وقال الطاير: «شكّلت المخرجات المهمة لاتفاق الإمارات التاريخي في مؤتمر الأطراف (COP28)، الذي استضافته دولة الإمارات منعطفاً مهماً ومحورياً في محادثات المناخ العالمية، من خلال زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة سنوياً بحلول عام 2030».

وأشار إلى أن دبي تعمل بمنهجية مرنة ومتكاملة في تخطيط وتنفيذ منظومة متطورة تجمع بين استخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء وتقنيات التخزين، مع التحسين المستمر للعمليات عبر سلسلة القيمة بأكملها، وتعزيزاً لجهود التحول في قطاع الطاقة، تم

في عام 2012 إطلاق مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يُعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وتم رفع القدرة الإجمالية المخططة للمجمع من 1000 إلى 5000 ميغاواط بحلول عام 2030»

وأوضح الطاير أن قطاع الطاقة المتجددة شهد تطوراً كبيراً في استخدام مختلف التقنيات الذكية لتحسين الكفاءة، مثل رفع كفاءة الألواح الكهروضوئية والتنظيف الآلي باستخدام الروبوتات، والتتبع الشمسي باستخدام الخوارزميات المتقدمة، وما رافق ذلك من تحسن كبير في اقتصاديات الطاقة النظيفة، وبفضل ذلك وصلت نسبة الطاقة النظيفة في دبي إلى نحو 20% من إجمالي مزيج الطاقة بنهاية يناير 2025.

وأضاف: «مع سيرنا قدُماً في تنفيذ خططنا المرنة والطموحة، نولي اهتماماً خاصاً لحلول تخزين الطاقة، وفي هذا السياق أنشأنا العديد من المرافق المتطورة، من بينها أكبر مشروع تخزين حراري للطاقة الشمسية المركزة على مستوى العالم، مع قدرة تخزين تصل إلى 15 ساعة، وأعلى برج شمسي في العالم بارتفاع يزيد على 263 متراً، وفق «غينيس للأرقام القياسية»، إضافة إلى محطة حتا الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة التي تخزن طاقة بسعة 1500 ميغاواط ساعة وبقدرة 250 ميغاواط، ويمكنها أن تزود الشبكة بالطاقة عند الحاجة وفي أي وقت».

وقال الطاير: «نقوم حالياً بتطوير المرحلة السابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة 1600 ميغاواط من الطاقة الكهروضوئية وأنظمة تخزين بطاريات بقدرة 1000 ميغاواط لمدة ست ساعات، وبسعة إجمالية تصل إلى 6000 ميغاواط ساعة، ما سيؤمّن إمدادات الطاقة حتى عام 2033، وسينتج المشروع 4.5 تيراواط ساعة من الطاقة الكهربائية سنويا، وتفادي حرق ما يزيد على 36 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي سنوياً، وسيؤدي مشروع المرحلة السابعة إلى رفع جديد للقدرة الإنتاجية المخططة للمجمع من نحو 5000 ميغاواط إلى 7260 ميغاواط، ورفع نسبة الطاقة النظيفة من 27% إلى 34% متخطين المستهدف، وخفض إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من 6.5 ملايين طن إلى نحو ملايين طن سنوياً، وذلك بحلول عام 2030.

وقال الطاير إن الذكاء الاصطناعي أحدث تحولاً إيجابياً مهماً في جميع عمليات هيئة كهرباء ومياه دبي، ففي قطاع الإنتاج طورت الهيئة أول نظام متحكم ذكي للتوربينات الغازية على مستوى العالم يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويتيح التحكم الفوري والآلي بجميع التوربينات الغازية في مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، كما عززت الهيئة الكفاءة الحرارية لثلاثة توربينات غازية في محطة أخرى من خلال تطبيق نظام التوأمة الرقمية الديناميكية، وأطلقت الهيئة كذلك أول متحكم ذكي على مستوى العالم للمحطات ذات الدورة المركبة، المعتمد على الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية والتنسيق الذاتي للمعدات، وقال الطاير إن قطاع الطاقة في دبي حقق الكثير من الإنجازات، منها أقل مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم بمتوسط 0.94 دقيقة انقطاع لكل مشترك في العام، وتتصدر هيئة كهرباء ومياه دبي المركز الأول عالمياً في 12 مؤشر أداء رئيساً في مجالات عملها، وفقاً لدراسة قام بها استشاري عالمي متخصص، وفي إنجاز تاريخي آخر أصبحت الهيئة أول مؤسسة خدماتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحصل على جائزة البنية التحتية للطاقة ضمن جوائز بلاتس العالمية المرموقة للطاقة 2024 عن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بعد تفوقها على 1000 شركة رائدة تقدمت لهذه الجائزة العالمية.

. 20 % نسبة الطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة في دبي