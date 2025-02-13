رئيس سيشل: مشروعات جديدة مع الإمارات قريباً

أكد رئيس جمهورية سيشل، وافل رامكالاوان، أن بلاده تعمل على مشروعات جديدة مع الإمارات، لافتاً إلى أن سيشل ودولة الإمارات ترتبطان بعلاقات قوية قائمة على الثقة والاحترام المتبادل، ما يعزز فرص التعاون في المجالات المختلفة.

وأضاف: «في الوقت الحالي هناك مشروعات أخرى قيد التنفيذ بدعم من دولة الإمارات، حيث سيتم قريباً إنشاء مشروع جديد لطاقة الرياح يضم خمسة توربينات متطورة، ينتج كل منها نحو خمسة ميغاواط، ما سيضيف 25 ميغاواط إلى شبكة الكهرباء لدينا، إضافة إلى مشروعات الألواح الشمسية العائمة».

وقال خلال مشاركته في أعمال القمة العالمية للحكومات، إن القيادة في دولة الإمارات تحظى بتقدير واحترام كبيرين في سيشل، مشيداً بدور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز العلاقات الثنائية.

وأضاف أن دولة الإمارات وسيشل تعملان معاً بشكل وثيق، وأن أساس هذه العلاقة الجيدة الثقة والاحترام المتبادلان، وهو ما يمكّن البلدين من العمل معاً في المجالات المختلفة، خصوصاً مع تطور العلاقات بينهما على مدار السنوات.

وأوضح أنه التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس، حيث ناقش الجانبان سبل تحسين الخدمات الحكومية، وعدداً من المشروعات المشتركة بين البلدين.

وحول دور الإمارات في دعم اقتصاد بلاده، أكد رئيس سيشل أنها المستثمر الأبرز، مشيراً إلى أن «طيران الإمارات» تعد الناقل السياحي الأول إلى سيشل، إلى جانب طيران الاتحاد، ما يسهم في تعزيز القطاع السياحي الذي يشكل مصدراً رئيساً للدخل الوطني، وأضاف أن استثمارات الإمارات في قطاع الضيافة والفنادق في سيشل، تلعب دوراً محورياً في دعم الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز قدرة البلاد على جذب مزيد من الزوار.