رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من الرئيس اللبناني

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، جوزيف عون، تتعلق بتعزيز العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

تسلم الرسالة المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور قرقاش، خلال استقباله، أمس، سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة، فؤاد شهاب دندن، وبحث الجانبان خلال اللقاء جوانب العلاقات الثنائية، وسبل تنميتها والارتقاء بها على جميع المستويات.