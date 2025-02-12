مكتوم بن محمد يبحث مع وزير الخزانة والمالية التركي تعزيز التعاون المالي والتجاري والاستثماري

إلتقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية،اليوم، محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية في جمهورية تركيا، حيث أكد سموه أن الإمارات وتركيا تجمعهما علاقات تاريخية قوية.

وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس": "تجمعنا مع تركيا علاقات تاريخية قوية، ونعمل على تعزيز الشراكة الاقتصادية بين بلدينا لدعم النمو المستدام وفتح آفاق جديدة للازدهار.

وتابع سموه :"خلال لقائي مع محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية في جمهورية تركيا على هامش #القمة_العالمية_للحكومات في دبي، ناقشنا سبل تعزيز التعاون المالي والتجاري والاستثماري، بما يسهم في تحقيق تطلعاتنا المشتركة. نؤمن بأهمية بناء جسور اقتصادية تدعم التنمية المستدامة وتوفر فرصاً واعدة لشعبي البلدين."