رئيس الدولة: برؤية محمد بن راشد.. القمة العالمية للحكومات غدت حدثاً عالمياً بارزاً لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله،أن القمة العالمية للحكومات 2025، غدت حدثاً عالمياً بارزاً لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات حول سبل تطوير العمل الحكومي ومعالجة تحدياته، وذلك بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس": "شهدت اليوم جانباً من فعاليات "القمة العالمية للحكومات 2025" التي غدت بفضل رؤية أخي محمد بن راشد وبعد نظره، حدثاً عالمياً بارزاً لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات حول سبل تطوير العمل الحكومي ومعالجة تحدياته واستشراف مستقبله من أجل سعادة الإنسان وتنميته وضمان مستقبل أفضل ومستدام للأجيال المقبلة.

وأضاف سموه :"والحضور العالمي الكبير ورفيع المستوى في القمة يعبر عن الثقة في نهج الإمارات في العمل من أجل خدمة البشرية وتحقيق تطلعات الشعوب إلى الازدهار والرخاء.