وزيرة الشباب في البحرين: نسعى لخلق بيئة داعمة للمبدعين

قالت وزيرة الشباب في مملكة البحرين، روان بنت نجيب توفيقي، إن الوزارة تعمل بالتعاون مع مختلف الشركاء على المستويين المحلي والدولي على مجموعة من المبادرات المهمة التي تسهم في تمكين الشباب في مختلف القطاعات. وأوضحت أن أبرز هذه المبادرات التي تم العمل عليها في الفترة الماضية يتمثل في أهمية التعلم من القمة العالمية للحكومات، وكيف تسعى البحرين إلى تعزيز دور الشباب، وتوسيع مشاركتهم في النقاشات والقرارات العالمية.

وأضافت توفيقي، على هامش اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات، أنه من خلال المشاركة في القمة العالمية يتمكن الشباب من التعرف إلى أهم القضايا المتعلقة بهم على الصعيد العالمي مثل التحديات التي يواجهها الشباب في مجتمعاتهم، وأهمية تمكينهم بالمشاركة الفعالة في صنع القرار.

وأكدت أن البحرين تسعى دائماً للعمل على تعزيز الشراكات مع دول أخرى ومؤسسات عالمية لتمكين الشباب البحريني على مستوى العالم، وخصوصاً في مجال التعليم والتدريب المهني وتقديم فرص التطوع، كما تؤمن بأهمية توفير المهارات اللازمة للشباب، حتى يتمكنوا من تحقيق طموحاتهم والإسهام في تحسين مجتمعاتهم.

وتحدثت عن العلاقة المميزة بين البحرين والإمارات في مجال الشباب، حيث أكدت على التعاون المشترك بين البلدين الذي يمتد لسنوات عديدة.