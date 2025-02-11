"قمة الحكومات" تنظم حفل جوائز تايم 100 لرواد الذكاء الاصطناعي

نظمت "القمة العالمية للحكومات 2025" بالشراكة مع مجلة "تايم" العالمية، حفل جوائز تايم 100 لرواد الذكاء الاصطناعي لعام 2025 في متحف المستقبل، لتسليط الضوء على الأفراد المتميزين الذين ساهموا بشكل كبير في تطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي وإحداث تحولات نوعية في القطاعات الحيوية المرتبطة به وتشكيل مشهده الواعد عالمياً.

وشهد الحفل تكريم أربعة قادة متميزين تقديراً لمساهماتهم المميزة في مجال الذكاء الاصطناعي.