"إقامة دبي" تستقبل زوار الدولة بختم يحمل شعار القمة العالمية للحكومات

أستقبلت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي - زوار الدولة عبر منافذ دبي الجوية بختم خاص يحمل شعار القمة العالمية للحكومات 2025 ،دعماً للحدث الذي إنطلقت أعماله اليوم تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" وتستمر حتى يوم 14 فبراير الجاري ، بمشاركة دولية قياسية ورؤساء دول وحكومة ومنظمات دولية وإقليمية ومؤسسات عالمية إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين.