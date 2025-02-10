خبير إتيكيت دولي: الإتيكيت والبروتوكول هدفهما الحفاظ على التقاليد والهوية الوطنية

أكد الدكتور يوسف الحسني خبير الإتيكيت والبروتوكول الدولي في البلاط السلطاني بسلطنة عمان، أن الإتيكيت والبروتوكول هما مسألة تحافظ على التقاليد والهوية الوطنية لأننا سفراء نمثل وطننا وأسرنا حينما نخرج من بلادنا.

جاء ذلك خلال كلمة ضمن فعاليات الاجتماع العربي للقيادات الشابة، والذي يقام ضمن فعاليات اليوم التمهيدي لـ"القمة العالمية للحكومات" تحت عنوان "صُنع في العالم العربي: شباب عربي الهوية، عالمي الأثر" بمشاركة أكثر من 200 شخصية من وزراء الشباب العرب، وقادة مؤسسات العمل المجتمعي والتنموي، ونخبة من القيادات الشابة من مختلف الميادين التخصصية والخبرات المتميزة من كافة الدول العربية.

وقال الحسني، إن الإتيكيت هو سلوكيات راقية نسميها السنع؛ فهي أخلاق عظيمة تعكس ديننا وصورة أوطاننا، مضيفاً: "حينما تنظر إلى شخص لا تراه في المحاضرات التي يقدّمها، لكن في سفره وتعامله مع الناس من حيث طريقة كلامه وردّات فعله، وما إذا كانت كلماته تتناسب مع دينه ووطنه".

تمكين الشباب العربي

ويمثل الاجتماع العربي للقيادات الشابة منصة للتعاون المشترك بين الجهات المختلفة المهتمة بتمكين الشباب العربي ضمن عدد من مسارات العمل التنموي، وتُعرض فيه الأفكار وأفضل الممارسات والتجارب العربية والنماذج المُلهمة، إلى جانب الإعلان عن مجموعة من المبادرات الإقليمية المعنية ببناء القدرات واكتساب المهارات وتوفير البيئات الممكنة.

يذكر أن القمة العالمية للحكومات 2025، تشهد مشاركة دولية قياسية باستضافتها أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة و140 وفداً حكومياً وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، وتضم 21 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 200 جلسة رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها أكثر من 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع القرار، إضافة إلى عقد أكثر من 30 طاولة مستديرة واجتماعاً وزارياً، بمشاركة أكثر من 400 وزير، فيما تصدر القمة 30 تقريراً استراتيجياً بالتعاون مع شركاء المعرفة الدوليين.