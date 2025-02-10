مرزوق الغانم: هناك فرق شاسع بين الوظيفة القيادية والقائد

قال رئيس مجلس الأمة الأسبق بدولة الكويت مرزوق الغانم، إن أي منصب قيادي يتطلب أن تعرف من خلاله أبعاد وظيفتك، مضيفا أن هناك فرق شاسع بين الوظيفة القيادية والقائد.

جاء ذلك خلال جلسته ضمن "القيادات العربية الشابة" التي تقام ضمن فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات، التي تنطلق فعالياتها رسميا غدا الثلاثاء حتى يوم 13 فبراير الجاري في دبي.

وأكد الغانم أن الوظيفة لا تعطي سمات القيادة بل يجب أن يتمتع من خلالها القائد بالقدرة على الحوار.

وأشار إلى أن الإعلام سلاح مفيد جداً إذا أستخدم بشكل سليم ومدمر إذا أستخدم بشكل خاطئ.

ودعا رئيس مجلس الأمة الأسبق بدولة الكويت الشبابإلى ضرورة تجاوزالإحباطات وأن لا يتأثروا بها.