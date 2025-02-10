رئيس الدولة يزور ملك البحرين بمقر إقامته في أبوظبي

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أخاه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، بمقر إقامته في أبوظبي.

وتبادل سموه وجلالة الملك حمد بن عيسى والحضور، خلال اللقاء، الأحاديث الودية التي تعبّر عن العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين، والحرص المتبادل على مواصلة تعزيز التعاون والعمل المشترك على جميع المستويات، بما يخدم أولويات التنمية والازدهار المستدام للبلدين وشعبيهما.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ومستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، فيصل عبدالعزيز البناي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين من الجانبين.