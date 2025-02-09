القمة العالمية للحكومات 2025 تستضيف نخبة من قادة قطاع الإعلام الدولي لصياغة توجهات مبتكرة لاستراتيجيات الاتصال

تشارك نخبة من قادة قطاع الإعلام، وصناع القرار في كبرى المؤسسات الإعلامية الدولية، والمؤثرين في رسم خارطة المشهد الإعلامي على مستوى العالم في فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025، التي تشهد مشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، إضافة إلى 140 وفداً حكومياً ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6000 مشارك.

ويساهم المشاركون من قادة قطاع الإعلام في القمة العالمية للحكومات 2025، عبر جلسات ونقاشات وحوارات تفاعلية ومنتديات، في وضع التصورات الكفيلة بالتوصل إلى صيغ عملية لكيفية تعامل الحكومات مع وسائل الإعلام المختلفة، في ظل ما يشهده الإعلام الجديد من تطورات متسارعة، والانتشار الهائل لوسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها مصدراً إخبارياً ومنبراً للحوار وتبادل الأفكار والرؤى، ومؤثراً رئيسياً في تشكيل التوجهات العامة في المجتمعات كافة.

وتناقش القيادات الإعلامية، آفاق العلاقة بين وسائل الإعلام والجهات الحكومية، وسبل ترسيخ التكامل بين الجانبين بما يخدم ملفات التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي.

ويستعرض قادة قطاع الإعلام أيضا أفضل السبل لبناء شراكة تفاعلية مع الحكومات، وإطلاع المسؤولين الحكوميين المشاركين في القمة على الإمكانات الواسعة التي يتيحها الإعلام الجديد لتفعيل الخطط الاستراتيجية الحكومية، وأهمية الاستثمار في هذا القطاع المتجدد.

وتستضيف القمة العالمية للحكومات في دورتها الـ12 أسماء بارزة في قطاع الإعلام الدولي مثل جيسيكا سيبلي الرئيسة التنفيذية لـمجلة "تايم"، وألمار لاتور الرئيس التنفيذي لشركة "داو جونز"، ومارك تومسون الرئيس التنفيذي لشبكة "سي إن إن" العالمية، وراندال لين رئيس قسم المحتوى ورئيس تحرير مجلة "فوربس"، وأندرو سولينغر الناشر والرئيس التنفيذي لمجلة فورين "بوليسي"، وتاكر كارلسون مالك ومؤسس "شبكة تاكر كارلسون"، ولارا بورو الرئيسة التنفيذية لمجموعة "إيكونوميست" العالمية، وأندرو تاك رئيس تحرير مجلة "مونوكل"، وماثيو كامينسكي الشريك المؤسس ورئيس تحرير مجلة "بوليتيكو"، وجريج ويليامز نائب مدير التحرير العالمي في مجلة "وايرد"، ومارجيري كراوس المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة "أبكو" العالمية.

وانطلاقاً من الأهمية الكبرى التي توليها القمة العالمية للحكومات منذ دورتها الأولى للإعلام بوصفه شريكا رئيسيا في نجاح العمل الحكومي وخطط التنمية، تستضيف القمة في دورتها الحالية منتدى "مستقبل الاتصال الحكومي"، وذلك في سياق حرصها على وضع مقاربة جديدة لاستراتيجيات الاتصال الحكومي وسط مشهد عالمي سريع التحول والتطور سياسياً واقتصادياً وإعلامياً وتكنولوجياً.

ويركز المنتدى الذي يجمع نخبة من المتحدثين المتخصصين في مجال الاتصال والإعلام، على أفضل الممارسات في دبلوماسية الاتصال الحكومي، وتطورات الإعلام الجديد واستراتيجيات الاتصال لمواجهة تحديات العمل الحكومي، والأدوات الجديدة في عالم التواصل الاجتماعي، وسبل مواجهة الأخبار الكاذبة وآليات التعامل معها، وتحديات التواصل في عصر يعتمد بشكل متزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتضم أجندة القمة العالمية للحكومات في دورتها الحالية 21 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 200 جلسة تفاعلية، يتحدث فيها أكثر من 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع القرار، إضافة إلى عقد أكثر من 30 طاولة مستديرة واجتماعاً وزارياً، بمشاركة أكثر من 400 وزير، فيما تصدر القمة 30 تقريراً استراتيجياً بالتعاون مع شركاء المعرفة الدوليين.