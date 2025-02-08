«محمد بن راشد للطب» و«كوينز بلفاست» تحتفلان بمرور 10 سنوات على شراكتهما الأكاديمية

احتفلت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بمرور 10 سنوات من الشراكة الأكاديمية الناجحة مع جامعة «كوينز بلفاست» البريطانية، التي تأسست انطلاقاً من رؤية مشتركة تهدف إلى تطوير التعليم الطبي والبحث العلمي في مجال الرعاية الصحية، وأسهمت في تأسيس كلية الطب بالجامعة، وكلية التمريض والقبالة التي تمت إعادة تسميتها بكلية هند بنت مكتوم للتمريض والقبالة.

وحضر الاحتفال كل من عضوة مجلس إدارة دبي الصحية رئيسة مجلس الجامعة، الدكتورة رجاء عيسى القرق، وعضو مجلس إدارة دبي الصحية مدير جامعة «كوينز بلفاست» البريطانية، البروفيسور إيان جرير، والمدير التنفيذي لـ«دبي الصحية» رئيس جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، الدكتور عامر شريف، والمدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في دبي الصحية وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، البروفيسور علوي الشيخ علي، إلى جانب عدد من ممثلي جامعة «كوينز بلفاست» و«دبي الصحية».

وقالت الدكتورة رجاء عيسى القرق، إن رؤيتنا المشتركة مع جامعة «كوينز بلفاست» كانت حجر الأساس في تأسيس وتطوير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وتقدمت بالشكر والتقدير إلى عضو مجلس إدارة دبي الصحية، البروفيسور إيان جرير، على دعمه وما قدمه خلال رحلة تطوير أول نظام صحي أكاديمي متكامل في دبي، بهدف الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية على الصعيدين المحلي والعالمي.

وشهد الحفل تكريم عدد من الشخصيات التي كان لإسهاماتها دور محوري في مسيرة تطور جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، لتصبح صرحاً تعليمياً رائداً في التعليم الطبي والبحث العلمي.

ومنحت جامعة «كوينز» الدكتور عامر شريف، والبروفيسور علوي الشيخ علي، درجة الأستاذية الفخرية، تقديراً لإنجازاتهما البارزة، فيما تم منح الدكتور عامر شريف وسام رئيس الجامعة، تقديراً لدوره القيادي المؤثر وإسهاماته القيّمة.

وأعرب البروفيسور إيان جرير عن سعادته بالنمو الاستثنائي لجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية على مدى العقد الماضي، والتعاون في مبادرات تسهم في الارتقاء بجودة التعليم والأبحاث في قطاع الرعاية الصحية، مؤكداً أن إنشاء وتطوير النظام الصحي الأكاديمي المتكامل لـ«دبي الصحية» يعد إنجازاً بارزاً تحقق في وقت قياسي، وسيسهم في تعزيز التميز في البحث والتعليم، وتحسين خدمات الرعاية للمرضى.

بدوره، قال الدكتور عامر شريف إن التعاون مع جامعة «كوينز بلفاست» البريطانية يرتكز على الاحترام المتبادل والرؤى المشتركة، وتحول بالفعل مع مرور الوقت إلى شراكة أكبر بكثير مما كنا نتوقع، وعملنا معاً على تطوير مفهوم النظام الصحي الأكاديمي في دبي، ما أسهم في تعزيز القدرات العلمية والبحثية لدى كوادرنا الطبية.