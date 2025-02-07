منصور بن زايد يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي

استقبل سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بقصر الوطن في أبوظبي، أمس، الشيخ فهد يوسف الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الكويت الشقيقة.

وجرى، خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات ودولة الكويت، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الشقيقين، كما تم استعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.