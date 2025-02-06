تأسيس كلية طب جديدة في دبي

أبرمت الجامعة الأميركية في دبي مذكرة تفاهم لكي تتشارك مع كلية بيريلمان للطب في جامعة بنسلفانيا (بين ميديسين) لتأسيس كلية طب تكون تابعة للجامعة الأميركية في دبي، إذ تهدف هذه الأخيرة إلى تعزيز ودعم التعليم الطبي في الإمارات العربية المتحدة من خلال الاستفادة من خبرات كلية الطب في جامعة بنسلفانيا التي تحتل المرتبة الثالثة بين كليات الطب الأمريكية التي تعتمــد على الأبحــاث المكثفــة.

سوف تشهد الشراكة الجديدة تعاوناً تقوم به "بين ميديسين" مع الجامعة الأميركية في دبي لتطوير منهج دراسي لبرنامج درجة الدكتوراه في الطب الذي يستخدم أفضل ممارسات التعليم الطبي في الولايات المتحدة الأميركية، والمُصمّم خصيصاً لتلبية احتياجات المنطقة. والغرض من البرنامج تعليم وتدريب طلاب الطب ليصبحوا أطباء قادرين على تقديم رعاية صحية ذات مستوى عالمي في الإمارات العربية المتحدة، مما يعني أنّ خرّيجي البرنامج سوف يشكلون عناصر تعمل على إدخال تغيير كبير في هذا المجال، على الصعيدين الوطني والدولي.

وستسهم الشراكة بين الجامعة الأميركية في دبي و"بين ميديسين"، التي تتموضع في إطار الاستراتيجية الوطنية الإماراتية لزيادة القدرات في قطاع الرعاية الصحية، في تلبية الطلب المتزايد على الكوادر الطبية في الدولة، من خلال تدريب الجيل القادم من الأطباء. كما أنهاتعزز استراتيجية مئوية الإمارات العربية المتحدة لإعطاء الأولوية للتعليم في مجال العلوم الصحية، وتدعم رؤية دبي في ترسيخ مكانة المدينة كمركز عالمي للسياحة العلاجية أو الطبية.

وستوفر كلية الطب الجديدة في الجامعة الأميركية بدبي نقطة محورية للتعليم والأبحاث لإدخال تحسينات على النتائج الصحية، وتساعد في تعزيز مكانة دبي كمركز رائد إقليمي في هذا القطــاع.

وقعت مذكرة التفاهم في الجامعة الأميركية بدبي بحضور وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد المعلا، ومديرة هيئة الاعتماد الأكاديمي بالوكالة، الدكتورة سميرة الملا، إلى جانب أعضاء من فريق القيادة من الجامعة الأميركية بدبي وكلية الطب في بنسلفانيا.