رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان هاتفياً العلاقات الأخوية

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً، أمس، من أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بحثا خلاله العلاقات الأخوية، ومختلف جوانب العمل المشترك بين البلدين على جميع المستويات.

كما تطرق الاتصال إلى التطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدَين في هذا السياق ضرورة تكثيف الجهود من أجل تعزيز أسباب الأمن والاستقرار في المنطقة، ومنع توسيع الصراع فيها، بجانب إيجاد مسار للسلام العادل والشامل الذي يقوم على أساس «حل الدولتين»، بما يضمن السلام والاستقرار الإقليميين.

وأكد الجانبان حرصهما المشترك على مواصلة التشاور الأخوي وتبادل وجهات النظر، خصوصاً في ظل التطورات التي تمر بها المنطقة.

رئيس الدولة وملك الأردن أكدا ضرورة تكثيف الجهود من أجل تعزيز أسباب الأمن والاستقرار في المنطقة.