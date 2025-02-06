وساطة إماراتية بين روسيا وأوكرانيا تطلق 300 أسير

أعلنت دولة الإمارات عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا، في إنجاز عملية تبادل أسرى حرب جديدة، شملت 150 أسيراً من الجانب الأوكراني، و150 أسيراً من الجانب الروسي، بمجموع 300 أسير، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تمّ تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 2883 أسيراً.

وثمّنت وزارة الخارجية تعاون روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا في إنجاح جهود الوساطة الإماراتية وإتمام عملية تبادل الأسرى، وهو ما يعكس تقديرهما لدور دولة الإمارات كوسيط موثوق به.

ولفتت الوزارة إلى أنه بنجاح الوساطة الجديدة، فقد بلغ عدد الوساطات الإماراتية التي تم إتمامها 12 وساطة، منذ بداية عام 2024، وهو ما يدل على الاحترام والعلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات بالبلدين.

وأكدت وزارة الخارجية أن دولة الإمارات ستواصل العمل على دعم الجهود الدبلوماسية كافة للوصول إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، والتخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عن الأزمة كاللاجئين والأسرى.