حمدان بن محمد: كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية صرح أكاديمي وعسكري شامخ

شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وليِ عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الاحتفال الذي أقامته "كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية"، بمناسبة تخريج دورة المرشحين البحريين الـ 25، بحضور الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، وإبراهيم ناصر العلوي وكيل وزارة الدفاع وعدد من كبار الضباط ومسؤولي وزارة الدفاع.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة " إكس" : " شهدت اليوم حفل تخريج الدورة الـ 25 من كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية … هذه الكلية تمثل صرحاً أكاديمياً وعسكرياً شامخاً يرفد الوطن بخبرات وقيادات تتحمل مسؤولياتها بكل اقتدار …".

وتابع سموه قائلا: "نبارك لهذه الكوكبة من شبابنا تخرجهم، ونسأل الله أن يوفقهم في خدمة وطننا الغالي وإعلاء شأنه".

بدأ الاحتفال بوصول راعي الحفل، سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، حيث عُزف السلام الوطني، ليعقبه مرور طابور الخريجين من أمام المنصة الرئيسة في استعراض عسكري أبرز لياقة الخريجين البدنية وانضباطهم ومهاراتهم التدريبية والعسكرية، وأقسموا أن يكونوا مخلصين لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، ملتزمين بالأوامر الصادرة لهم من رؤسائهم ومعاهدين الله عز وجل بأن يذودوا عن سيادة دولة الإمارات وأن يدافعوا عن مكتسباتها الوطنية وسلامة أراضيها في البر والجو والبحر.

وكرّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الحفل المتفوقين من الخريجين، مهنئاً إياهم على تميزهم وأدائهم المشرف، معرباً عن فخره بما حققه أبناء الوطن من مستوى متقدم، كما التقط سموّه في الختام الصور التذكارية مع الخريجين، متمنياً لهم كل التوفيق في مقتبل مرحلة جديدة ينتقلون إليها لمواصلة جهودهم في خدمة الوطن والعمل على إعلاء شأنه، من خلال انضمامهم إلى صفوف القوات المسلحة الباسلة.

وفي هذه المناسبة ألقى العميد الركن سعيد سالم القايدي قائد كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية كلمة توجه فيها بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لرعايته وحضوره حفل تخريج كوكبة من شباب الوطن في الكلية البحرية، التي تعد صرحاً أكاديمياً حضارياً متطوراً، تستقبل طلبتها من مختلف دول العالم، مؤكداً أن تخريج دفعة جديدة من المرشحين البحريين يعكس التزام الكلية بتأهيل الكوادر الوطنية القادرة على حماية الوطن ومياهه الإقليمية.

كما رفع قائد الكلية أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة، لما توليه من رعاية واهتمام لشؤون وزارة الدفاع، ودعم مسيرة نجاح كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية، مشيداً بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه المرشحون البحريون، من خلال برامج التدريب الأكاديمي والعملي التي تلقوها، والتي تضمنت تدريبات ميدانية متقدمة، ومحاكاة عمليات بحرية، واستخدام أحدث التقنيات في مجال الأمن والدفاع البحري.