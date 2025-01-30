طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً مع فرصة سقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع فرصة سقوط أمطار، وانخفاض في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً على البحر ومثيرة للغبار على اليابسة.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية - جنوبية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س،ويكون الموج في الخليج العربي، مضطربا،ويحدث المد الأول عند الساعة 13:59، والمد الثاني عند الساعة 03:45، والجزر الأول عند الساعة 07:52، والجزر الثاني عند الساعة 21:08، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ،ويضطرب أحياناً مع السحب،ويحدث المد الأول عند الساعة 10:40، والمد الثاني عند الساعة 23:39، والجزر الأول عند الساعة 17:01، والجزر الثاني عند الساعة 05:50.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 22 17 75 50

دبي 23 19 70 30

الشارقة 24 14 70 30

عجمان 23 18 60 30

ام القيوين 24 16 60 30

رأس الخيمة 25 15 65 40

الفجيرة 23 18 70 40

العـين 22 14 85 30

ليوا 22 11 85 40

الرويس 21 12 80 45

السلع 22 13 70 20

دلـمـا 20 17 80 50

طنب الكبرى / الصغرى 22 20 60 50

أبو موسى 22 20 70 40