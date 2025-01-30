أمطار متوقعة وطقس غائم أحياناً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً ليلاً على بعض المناطق الشمالية والشرقية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، يصبح رطباً ليلاً وصباح غد على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار على اليابسة.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية - شمالية شرقية، تراوح سرعتها بين 10 و25 تصل إلى 40 كم/ساعة، ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:16، والمد الثاني عند الساعة 03:23، والجزر الأول عند الساعة 20:37، والجزر الثاني عند الساعة 07:52، وفي بحر عمان يكون خفيفاً إلى متوسط ويضطرب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:50، والمد الثاني عند الساعة 23:10، والجزر الأول عند الساعة 16:25، والجزر الثاني عند الساعة 05:13.